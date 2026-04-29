El senador Enrique Inzunza Cázarez, señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico, asistió esta mañana al Senado de la República como cualquier otro día de sesiones, pero en cuanto se difundió la información que lo involucra abandonó la sede legislativa.

Al medio día el legislador morenista registró su asistencia en el tablero electrónico y luego participó en la reunión previa del grupo parlamentario de Morena, que se realizó a puerta cerrada.

Sin embargo, ya no acudió a la sesión del pleno, luego de que comenzó a circular el comunicado de las autoridades de Estados Unidos, y prácticamente se hizo “ojo de hormiga”.

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En su oficina se informó que ya no se encontraba y más tarde, el senador sinaloense envió un mensaje a través de las redes sociales para desmentir y rechazar las acusaciones en su contra, “por falsas y dolosas”.

Sostuvo que las imputaciones que se le hacen coinciden con su postura en contra de la violación a la soberanía nacional con la incursión de agentes de la CIA en operativos realizados en Chihuahua.

Además, afirmó que se le estigmatiza por el simple hecho de haber nacido y crecido en el municipio de Badiraguato, de donde también es originario el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

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“Nací y crecí en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, de lo que me siento orgulloso. Hay quienes piensan que ese solo hecho permite suponer que quienes de ahí provenimos somos delincuentes. En nombre propio, de mi familia y de mi pueblo, rechazo esa infamia.

“Nos hemos alzado con el trabajo y el sudor de labrar la dura tierra y andar el monte. Sí, provengo de esa gente que prefiere vivir entre las fieras y alimentarse de los árboles antes que inclinar la frente y abrazar a los traidores.

Dijo que este “ataque” tiene intenciones muy claras. “No es solo en contra nuestra, es en contra de la Cuarta Transformación y de los valores y principios que enarbolamos y en que los que no transigimos, porque como nos lo dejó escrito el más alto prócer de la patria, don Benito Juárez García: los principios lo son todo; los hombres no somos nada”.

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“Seamos claros: es también un ataque y una insidia dirigida al Partido Morena y a nuestro máximo referente político y mexicano de excepción: el presidente Andrés Manuel López Obrador. No lo toleraremos”, advirtió.

Recordó que en la sesión del martes pasado, desde la tribuna del Senado, en nombre del grupo parlamentario de Morena defendió el principio de la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución, “con motivo de la ilegal actuación de agentes del gobierno norteamericano en el territorio nacional, en tareas que nuestro máximo ordenamiento confiere de manera exclusiva a las autoridades mexicanas”.

“Hoy, causalmente, autoridades de ese país dan a conocer la existencia de una supuesta investigación en contra nuestra. Rechazo enfática y firmemente las imputaciones, por falsas y dolosas. A las y los sinaloenses, les digo, con el redaño y orgullo de serlo: demostraremos que somos lo que hemos hecho toda la vida. Nuestra biografía está ahí: trabajo, estudio y servicio.

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