Monterrey, Nuevo León. - Cinco presuntos integrantes de un grupo armado fueron abatidos tras un enfrentamiento con elementos de Fuerza Civil en el municipio de General Terán, Nuevo León.

El intercambio de disparos se registró en la zona conocida como El Rebaje, sobre la carretera que conecta General Terán con China, cuando los policías realizaban recorridos de vigilancia como parte de operativos de inteligencia.

De acuerdo con la versión oficial, los agentes detectaron a civiles armados que portaban vestimenta tipo camuflaje y equipo táctico.

Según la Secretaría de Seguridad Pública Estatal los sospechosos abrieron fuego contra los uniformados. Foto: iStock

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Según la Secretaría de Seguridad Pública Estatal los sospechosos abrieron fuego contra los uniformados al verse sorprendidos, lo que derivó en una respuesta por parte de los elementos estatales.

Tras controlar la situación, se reportó la muerte de los cinco presuntos agresores en el sitio.

En el lugar fueron aseguradas cinco armas largas, además de artefactos explosivos improvisados, cargadores, cartuchos y diverso equipo táctico.

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No se reportaron policías heridos.

La zona fue acordonada por las autoridades, en espera de la llegada de personal de Servicios Periciales y del Servicio Médico Forense, quienes realizarán las diligencias correspondientes.

Este hecho ocurre a menos de una semana de otro enfrentamiento en el mismo municipio que dejó también cinco presuntos delincuentes abatidos, en un contexto de operativos reforzados en la región.

Autoridades estatales informaron que, tras este nuevo incidente, se incrementó la presencia de Fuerza Civil en coordinación con elementos del Ejército y la Guardia Nacional, como parte de las acciones de vigilancia en el área.

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jecg