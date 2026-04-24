Los participantes a la Semana del Clima que se celebra en esta ciudad californiana conocieron el Sistema de Monitoreo Satelital Guardián Forestal que emplea el gobierno estatal michoacano para proteger los bosques, así como en la transformación de la cadena de suministro del aguacate en México.

El sistema operado bajo un modelo independiente, permite a cerca de 80 empacadoras —que representan más del 90 por ciento de las exportaciones mexicanas de aguacate a Estados Unidos— evaluar a sus proveedores y excluir huertas asociadas con deforestación y otros impactos ambientales.

Los líderes de la política climática, financiamiento, tecnología, investigación y sociedad civil conocieron de Heriberto Padilla Ibarra, director de Guardián Forestal A. C., los pormenores de este proyecto que se ejecuta en colaboración con el Gobierno de Michoacán.

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Dijo que el gobierno estatal fue clave para la implementación inicial del sistema, el cual hoy opera de manera independiente permitiendo su desarrollo e implementación en el territorio.

Asimismo, explicó cómo esta herramienta utiliza procesos automatizados para analizar grandes volúmenes de datos satelitales, identificando cambios en la vegetación y otros impactos ambientales vinculados a la producción de aguacate en millones de hectáreas.

Padilla Ibarra subrayó que, desde finales de 2024, una colaboración transfronteriza entre Climate Rights International y Guardián Forestal ha permitido consolidar un modelo de monitoreo y certificación con participación creciente de productores, exportadores y minoristas internacionales.

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También en su participación aseguró que diversos supermercados y actores del mercado en Estados Unidos han comenzado a requerir este tipo de verificación ambiental en sus cadenas de suministro, impulsando la adopción de esquemas como el certificado ProForest Avocado.

El panel contó con la participación de Daniel Wilkinson, de Climate Rights International, quien señaló: “Nos ha impresionado enormemente la capacidad técnica y la eficacia de Guardián Forestal, así como el apoyo fundamental brindado por el Gobierno de Michoacán para poner en marcha el programa”.

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bmc