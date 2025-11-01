Más Información

Emiliano Aguilar cumplió 33 años en medio de la polémica contra su padre Pepe Aguilar, pero también en medio del amor incondicional de su madre Carmen Treviño, quien le dedicó amorosos mensajes en redes y reveló fotos inéditas del mayor de los hijos de Pepe.

Mientras que Emiliano, quien se abre camino en el rap, no se habla con su padre desde hace años, su madre, quien estuvo en las sombras durante mucho tiempo, publicó en sus redes un par de videos con fotos inéditas de Emiliano.

"Eres la mitad de mi corazón, Te amo Emiliano Aguilar. Feliz cumpleaños", se lee en una de las publicaciones en las que aparece Emiliano cuando era un niño.

Emiliano Aguilar de niño.
Emiliano Aguilar de niño.

Emiliano ha reconocido públicamente a su madre, quien lo crió prácticamente sola, y aunque Pepe Aguilar ha dicho que en su momento su expareja y madre de Emiliano le prohibía verlo, su hijo apoya a su mamá y el cómo hizo las cosas, y lamentó que en una entrevista con Pati Chapoy, su padre hablara mal de su madre.

Carmen Treviño comparte fotos con su hijo Emiliano Aguilar, fruto de su relación con el cantante Pepe Aguilar.
Carmen Treviño comparte fotos con su hijo Emiliano Aguilar, fruto de su relación con el cantante Pepe Aguilar.

Antonio Aguilar tuvo cuatro nietos por parte de su hijo Pepe Aguilar: José Emiliano, Aneliz, Leonardo y Ángela Aguilar. Del primer matrimonio de Pepe nació Emiliano; Carmen Treviño fue la primera esposa de Pepe, se casaron en 1990 cuando ambos compartían la industria musical.

Tras la separación entre ellos, Treviño se alejó de su faceta como cantante y actriz y se dedicó a ser madre y apoyar a su hijo, quien recién estreno el tema "Lamberto Quintero", con el que se estrena en el género del regional mexicano.

Actualmente , sólo la lleva bien con su prima Majo Aguilar, a quien ha felicitado públicamente por los logros musicales que ha obtenido.

Emiliano Aguilar cuando era bebé y con su abuelo Antonio Aguilar. Foto: Instagram carmen.trevino64
Emiliano Aguilar cuando era bebé y con su abuelo Antonio Aguilar. Foto: Instagram carmen.trevino64

