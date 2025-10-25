Como nunca antes, con groserías, Emiliano Aguilar se dirigió a su padre Pepe Aguilar, se dijo contrariado tras haberse enterado de que fue por órdenes de él, que fue maltratado en los premios Billboard, gala que se llevó a cabo en Miami el jueves 23 de octubre, y aunque ningún Aguilar estuvo presente en el evento, el hijo mayor del cantante afirma que recibió la información de que su papá fue el responsable de lo mal que él la pasó.

En un video previo, el rapero se dijo molesto por el maltrato que vivió en la premiación, pues a pesar de que le habían asignado un lugar, terminaron mandándolo lejos del escenario:

“Se pasaron de lanza. Ya me había invitado la prensa y todo. Ni me tenían mi lugar, ni tenían mi nombre, así que con todo respeto chin… a su ma… a todos los Billboard”.

Emiliano Aguilar, decepcionado de su papá Pepe Aguilar

Fue en la madrugada cuando dijo, se enteró; a través de un video en el que se observa contrariado y triste, Emiliano le mandó un contundente mensaje a su padre:

"Me acabo de enterar de algo que no sé cómo sentirme... la persona que hizo que pasara todo ese momento culerísimo, fuiste tú papá, la neta, nunca pensé que iba a subir un video de esta manera pero fuiste tú papá, eres un culero", expresó.

Emiliano señaló sin titubeos a su padre como el responsable de que en los Billboard lo trataran mal, también señaló a una mujer que le apodan "La loba" (jefa de los Billboards y amiga de Pepe Aguilar, según señala Emiliano)

"Te pasaste de lanza, yo ya sé bien, sé bien la información, me llegó la información de todos lados, tú ni fuiste al evento y fue tu culpa que todos me trataran así porque fue de tu palabra, tú y la otra persona que le dicen La loba", expresó.

Emiliano confesó sentirse muy sorprendido, y aprovechó el momento para lanzarse también contra sus hermanos Leonardo y Ángela, a quienes retó a que lanzaran un comunicado con su versión.

"No entiendo cómo puedes hacerle ese a un hijo, con todo el respeto que no te mereces chinga tu madre, a ti y a toda la familia de culeros y serpientes que traes ahí, se pasaron de lanza, me siento bien agüitado, ya no sé ni qué decir, que tu propia familia te haga eso, mi propia familia, mi propio papá".

Emiliano Aguilar lanza advertencia a su padre Pepe Aguilar tras sentirse traicionado.

El rapero, que está comenzando a abrirse paso por sí mismo en la música, también mencionó a Aneliz, la esposa de Pepe.

"Que alguien diga algo, a ver qué van a decir; sé que mi papá tiene en el oído a su esposa que también es igual de mamona".

Emiliano se sinceró al decir que al enterarse casi lloraba del enojo, y predijo que a pesar de todo le va a ir bien, aseguró que tienen miedo de que él será el número uno y será, además, "muchísimo mejor que ellos".

Desde hace un par de años, entre Emiliano Aguilar, su padre Pepe y sus hermanos, no hay cercanía, pero en los meses recientes ambas partes han estado en guerra de declaraciones e indirectas que los ha distanciado aún más.

