Aunque Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar, viajó con entusiasmo a Miami para los Billboard Latin Music Awards 2025, no esperaba que su experiencia se tornara incómoda. Según relató, enfrentó un trato poco amable por parte de la organización, lo que empañó su llegada triunfante al evento.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el rapero expresó que, a pesar de que le habían asignado un lugar, terminaron mandándolo lejos del escenario:

“Se pasaron de lanza. Ya me había invitado la prensa y todo. Ni me tenían mi lugar, ni tenían mi nombre, así que con todo respeto chin… a su ma… a todos los Billboard”.

Foto: Instagram oficial.

El intérprete añadió que lo verán en otros galardones, pero que en los Billboard ya no: “Al menos que me traten con un poquito de dignidad. También soy un ser humano. Ya sé que hay gente muy famosa y yo qué, pero no se pasen de lanza”.

Detalló que estuvo sentado en unas escaletas y tenía una hoja con los detalles sobre su lugar y cómo sería tratado durante el evento, lo que hizo aún más extraño que la organización no respetara lo indicado.

Finalmente, agradeció el apoyo y cariño de sus seguidores.

Foto: Instagram oficial.

¿Le pusieron el pie?

Anteriormente, Emiliano había compartido con sus fanáticos que estaba emocionado por asistir, pues se trataba de sus primeros premios importantes. Sin embargo, el 4 de octubre aseguró que alguien cercano, cuya identidad no reveló, intentó impedir su presencia en la ceremonia:

“Si no me creen, no me importa. Ya saben que yo nunca les miento”.

Según Emiliano, esta persona impuso condiciones a los organizadores del evento:

“Me pusieron el pie. Les dieron un ultimátum: que si iba esa persona, no podía ir yo”.También adelantó que muchos sabrían a quién se refería:“Todos saben que lo que he dicho es la neta y se pasaron de lanza”.

En una reciente charla con Javier Ceriani, Emiliano dejó entrever que este conflicto podría originarse en su entorno familiar. Asimismo, en otra publicación en redes, lanzó un mensaje directo a Christian Nodal, pareja de su hermana Ángela Aguilar:

“Aquí andamos Billboards (...) Yo conozco todo de ti, perri... pero tú a mí no me conoces. No vuelvas a hablar de mi hija ni de su madre o me vas a conocer”.

Hasta el momento, la familia Aguilar no ha comentado sobre estos señalamientos. Cabe mencionar que en la ceremonia del 23 de octubre en Miami, Pepe Aguilar y Christian Nodal estaban nominados en la categoría de Mejor Álbum Ranchero/Mariachi.