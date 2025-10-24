Más Información

El retrato oculto de Dora Maar, musa de Picasso, reaparece tras 80 años y se vende por 32 millones de euros

El retrato oculto de Dora Maar, musa de Picasso, reaparece tras 80 años y se vende por 32 millones de euros

Parte de la colección de joyas del Louvre es trasladada al Banco de Francia tras el millonario robo

Parte de la colección de joyas del Louvre es trasladada al Banco de Francia tras el millonario robo

Robo en el Louvre: autoridades analizan más de 150 muestras de ADN y videovigilancia clave en la investigación

Robo en el Louvre: autoridades analizan más de 150 muestras de ADN y videovigilancia clave en la investigación

Presentan obras de compositoras latinoamericanas sobre la migración

Presentan obras de compositoras latinoamericanas sobre la migración

Graciela Iturbide recibe el Premio Princesa de Asturias 2025: "El arte fotográfico no conoce fronteras"

Graciela Iturbide recibe el Premio Princesa de Asturias 2025: "El arte fotográfico no conoce fronteras"

ASF audita a INBAL, INAH, Inali y Educal

ASF audita a INBAL, INAH, Inali y Educal

Aunque , viajó con entusiasmo a Miami para los , no esperaba que su experiencia se tornara incómoda. Según relató, enfrentó un trato poco amable por parte de la organización, lo que empañó su llegada triunfante al evento.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el rapero expresó que, a pesar de que le habían asignado un lugar, terminaron mandándolo lejos del escenario:

“Se pasaron de lanza. Ya me había invitado la prensa y todo. Ni me tenían mi lugar, ni tenían mi nombre, así que con todo respeto chin… a su ma… a todos los Billboard”.

Foto: Instagram oficial.
Foto: Instagram oficial.

Lee también:

El intérprete añadió que lo verán en otros galardones, pero que en los Billboard ya no: “Al menos que me traten con un poquito de dignidad. También soy un ser humano. Ya sé que hay gente muy famosa y yo qué, pero no se pasen de lanza”.

Detalló que estuvo sentado en unas escaletas y tenía una hoja con los detalles sobre su lugar y cómo sería tratado durante el evento, lo que hizo aún más extraño que la organización no respetara lo indicado.

Finalmente, agradeció el apoyo y cariño de sus seguidores.

Foto: Instagram oficial.
Foto: Instagram oficial.

¿Le pusieron el pie?

Anteriormente, Emiliano había compartido con sus fanáticos que estaba emocionado por asistir, pues se trataba de sus primeros premios importantes. Sin embargo, el 4 de octubre aseguró que alguien cercano, cuya identidad no reveló, intentó impedir su presencia en la ceremonia:

Lee también:

“Si no me creen, no me importa. Ya saben que yo nunca les miento”.

Según Emiliano, esta persona impuso condiciones a los organizadores del evento:

“Me pusieron el pie. Les dieron un ultimátum: que si iba esa persona, no podía ir yo”.También adelantó que muchos sabrían a quién se refería:“Todos saben que lo que he dicho es la neta y se pasaron de lanza”.

En una reciente charla con Javier Ceriani, Emiliano dejó entrever que este conflicto podría originarse en su entorno familiar. Asimismo, en otra publicación en redes, lanzó un mensaje directo a Christian Nodal, pareja de su hermana Ángela Aguilar:

“Aquí andamos Billboards (...) Yo conozco todo de ti, perri... pero tú a mí no me conoces. No vuelvas a hablar de mi hija ni de su madre o me vas a conocer”.

Lee también:

Hasta el momento, la familia Aguilar no ha comentado sobre estos señalamientos. Cabe mencionar que en la ceremonia del 23 de octubre en Miami, Pepe Aguilar y Christian Nodal estaban nominados en la categoría de Mejor Álbum Ranchero/Mariachi.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Jennifer Lopez intenta todo, hasta la brujería, para reconquistar a Ben Affleck, revelan fuentes. Foto: Slaven Vlasic / AFP / Evan Agostini/ AP

Jennifer Lopez intenta todo, hasta la brujería, para reconquistar a Ben Affleck, revelan fuentes

Fans reclaman a Julión Álvarez por cantar con Nodal y Ángela Aguilar en palenque Foto: Captura de pantalla /TikTok

Fans reclaman a Julión Álvarez por cantar con Christian Nodal y Ángela Aguilar en palenque: “No, ahí no Julión"

Guadalupe Pineda defiende a su sobrina Ángela Aguilar ante críticas en redes “Es una niña, acaba de cumplir 22 años”. Foto: BECK / AFP / Tomada de Instagram @guadalupepinedaa

Guadalupe Pineda defiende a su sobrina Ángela Aguilar ante críticas en redes: “Es una niña, acaba de cumplir 22 años”

Buckingham prepara “plan de contingencia” ante posible regreso de Harry al Reino Unido y divorcio de Meghan Markle. Foto: AP

Buckingham prepara “plan de contingencia” ante posible regreso de Harry al Reino Unido y divorcio de Meghan Markle

Georgina Rodríguez. Foto: EFE

Georgina Rodríguez luce sus curvas en conjunto de Alo y deslumbra en Instagram

[Publicidad]