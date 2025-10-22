Más Información

​Tenochtitlan, bajo el lente de Pablo Ortiz Monasterio

Seminario de Cultura anima Festival de Poesía

Estiman en 102 millones de dólares el valor de las joyas robadas del Louvre

El albanés Anri Sala vuelve a la CDMX con “ventanas de tiempo”

Descendiente de Hernán Cortés dona un retrato a México

“Todo cantante debería experimentar pisar un escenario”: María Luisa Tamez, mezzosoprano

ya se encuentra en Miami, Florida, para asistir a los , que se celebrarán el jueves 23 de octubre en el James L. Knight Center.

El rapero, hijo de, no ocultó su emoción por estar en sus primeros premios importantes, especialmente luego de haber denunciado intentos de sabotaje para evitar su participación.

A través de un video en Instagram, Emiliano compartió imágenes de su vuelo hacia Florida, diciendo:“Ahorita vamos directamente a Miami porque no pudieron quitarme los Billboards. Ahí nos vemos, #NoPudieron.”

En otro clip, aclaró que no se presentará musicalmente, sino que simplemente acudirá como invitado.

Lee también:

El supuesto sabotaje de Emiliano Aguilar

El 4 de octubre, Emiliano aseguró públicamente que alguien cercano, cuya identidad no reveló, intentó impedir su presencia en la ceremonia.“Si no me creen, no me importa. Ya saben que yo nunca les miento,” expresó visiblemente molesto.

Según Emiliano, esta persona habría impuesto condiciones a los organizadores del evento: “Me pusieron el pie. Les dieron un ultimátum: que si iba esa persona, no podía ir yo.”Además, adelantó que muchos sabrían de quién hablaba: “Todos saben que lo que he dicho es la neta y se pasaron de lanza.”

Relaciones familiares tensas

No es un secreto que Emiliano tiene una relación distante con su familia, especialmente con su padre, Pepe Aguilar, y sus medios hermanos, . También ha tenido enfrentamientos públicos con , su cuñado.

Lee también:

En una reciente charla con Javier Ceriani, Emiliano dejó entrever que este último conflicto puede venir de su entorno familiar. Asimismo, en otra publicación en redes, el intérprete incluso lanzó un mensaje directo a Nodal:“Aquí andamos Billboards (...)Yo conozco todo de ti, perri... pero tú a mí no me conoces. No vuelvas a hablar de mi hija ni de su madre o me vas a conocer.”

Sin embargo, hasta el momento, la familia Aguilar no ha comentado sobre estos señalamientos.

Lee también:

Posible encuentro con Cazzu

Emiliano ha mostrado admiración por la artista argentina , ex de Nodal, quien está nominada en varias categorías en los premios. Emiliano incluso mencionó que le gustaría colaborar con ella algún día:“Nunca la he conocido, pero sería un honor conocerla en los Billboard. Su música está bien chida.”, dijo a Ceriani.

Nominaciones a los Billboard de la familia Aguilar

  • Christian Nodal está nominado en la categoría de Mejor Álbum Ranchero/Mariachi con ¿Quién + Como Yo?, mientras que Pepe Aguilar también compite en la misma categoría con Mi Suerte Es Ser Mexicano.
  • Ángela Aguilar no tiene nominaciones para esta edición.
