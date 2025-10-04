Aunque aún faltan 19 días para los Billboard 2025, Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, ya quedó descartado del evento, según reveló en sus redes sociales.

El intérprete de rap expresó en Instagram su molestia porque alguien, cuyo nombre no mencionó, impidió que él estuviera presente en la ceremonia que se realizará el 23 de octubre. “Ahí vamos otra vez. Si no me creen, no me importa. Ya saben que yo nunca les miento”, aseguró.

El cantante contó que estaba emocionado por la posibilidad de participar en los galardones, pero que alguien puso condiciones que lo dejaron fuera. “Me pusieron el pie: les dieron un ultimátum, que si iba una persona o iba yo. Estoy muy enojado y también triste. Eso vale pa pura mad…”, afirmó.

Emiliano agradeció el apoyo de sus fans y aseguró que es gracias a ellos que sigue adelante. “Yo muero por ustedes (…) estoy agradecido. No tengo por qué mentirles”, comentó, prometiendo que el próximo año sí lo verán en los premios y otros eventos: “Se los juro que me van a ver en la cima, porque la neta, esta persona se pasó de lanza”.

Aunque no reveló el nombre de quien lo afectó, anticipó que muchos sabrán a quién se refiere: “Todos saben que lo que he dicho es la neta y se pasaron de lanza”.

Especulaciones de los seguidores

Debido a los conflictos públicos que ha tenido Emiliano con su familia paterna, los usuarios sugirieron que podría tratarse de Pepe Aguilar o de Christian Nodal, esposo de su media hermana Ángela Aguilar, quien habría puesto condiciones para que Emiliano asistiera.

Entre los comentarios se leían: “Yo le voy más a que se refiere al Nodal”, “Lo siento mucho. Mantén la cabeza alta”, “No te desanimes, tú brillas por luz propia”, "que vayamos a tirarle hate a su papá, dice", "me imagino quién será, funa masiva y que se le acabe la carrera de una vez".

No obstante, los Aguilar no se han pronunciado al respecto.

Tensa relación con la familia Aguilar

La relación entre Emiliano y parte de la dinastía Aguilar no atraviesa su mejor momento. En las últimas semanas se han revelado enfrentamientos con Christian Nodal, Leonardo Aguilar y Pepe Aguilar. Emiliano incluso filtró supuestos mensajes de Nodal donde lo acusa de ser mantenido y se burla del tipo de música que realiza.

Los problemas familiares se remontan a declaraciones de Pepe Aguilar, quien dijo en una entrevista hace unos meses que le hubiera gustado ver crecer a su hijo, pero que su madre, Carmen Treviño, se lo llevó de un día para otro. Esto provocó comentarios incómodos de Emiliano sobre su familia.