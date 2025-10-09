Más Información

"Krasznahorkai: uno de los narradores más originales de la literatura europea", Acantilado

"Krasznahorkai: uno de los narradores más originales de la literatura europea", Acantilado

Jajack Movement presentará obra multidisciplinaria como parte del Circuito Cervantino

Jajack Movement presentará obra multidisciplinaria como parte del Circuito Cervantino

Cuatro libros para entrar al universo del Nobel de Literatura László Krasznahorkai

Cuatro libros para entrar al universo del Nobel de Literatura László Krasznahorkai

Premio Nobel de Literatura para László Krasznahorkai; por su obra cautivadora en medio del terror apocalíptico

Premio Nobel de Literatura para László Krasznahorkai; por su obra cautivadora en medio del terror apocalíptico

¿Es tiempo de que el Festival Cervantino renueve formatos?

¿Es tiempo de que el Festival Cervantino renueve formatos?

La Malinche, lejos de ser “la mala” en la historia de México

La Malinche, lejos de ser “la mala” en la historia de México

por su familia en su cumpleaños 22, la cantante de regional mexicano recibió la felicitación de sus hermanos, Aneliz y Leonardo, así como la de su padre Pepe Aguilar, aunque el gran ausente, al menos en redes sociales, fue su esposo Christian Nodal.

Contrario a lo que ha pasado años pasados, en esta ocasión Nodal no felicitó a Ángela públicamente en redes, ni apareció en ningún contenido de la cantante, quien agradeció las felicitaciones de sus fans.

"¿Será que hay problemas en el paraíso?", cuestionaron algunos cibernautas, mientras que otros consideraron prudente que la pareja se abstenga de muestras de cariño públicas después de que durante un años han estado en medio de la polémica y del hate en redes.

Los ataques que ambos cantantes han recibido se intensificaron tras su boda en julio de 2024, poco tiempo después de que Nodal anunciara su separación de Cazzu, la madre de su hija Inti, quien en ese entonces tenía ocho meses de nacida.

Lee también:

Aneliz felicita a su hermana Ángela Aguilar por su cumpleaños 22.
Aneliz felicita a su hermana Ángela Aguilar por su cumpleaños 22.

El emotivo mensaje de Pepe Aguilar a su hija Ángela

Pepe Aguilar dedicó un sentido mensaje a su hija menor Ángela Aguilar, en él, admitió que ha crecido entre luces y sombras, que ha aprendido y se ha caído y levantado ante la adversidad, y resaltó que la luz de su hija nunca nadie la podrá apagar.

"¡¡¡22 años !!! Has crecido entre luces y sombras, aprendiendo, cayendo, volviendo a levantarte.Verte convertirte en la mujer que eres hoy es mi mayor orgullo. Y Nunca nadie podrá apagar tu luz. El amor de un padre no se explica… se agradece a la vida.Feliz cumpleaños, hija. Te amo", se lee.

Lee también:

Leonardo, su hermano, también le dedicó unas palabras y aseguró que siempre la va a cuidar, pase lo que pase; en dicho video, Leonardo y la cantante, quien lucía un vestido blanco estaban en una playa, donde habrían celebrado el cumpleaños de Ángela, quien se mostró muy agradecida con sus seguidores que la felicitaron con múltiples mensajes en redes.

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Meghan Markle se burla de modelo que tropezó y desata furia en redes: ‘Qué mala persona’. VIDEO. Foto: Tomada de X @unreMARKLEble

Meghan Markle se burla de modelo que tropezó y desata furia en redes: ‘Qué mala persona’. VIDEO

Jennifer Lopez y Ben Affleck se quieren “mucho más cuando no están casados”, dice fuente tras incómodo encuentro de los actores. Foto: AFP

Jennifer Lopez y Ben Affleck se quieren “mucho más cuando no están casados”, dice fuente tras incómodo encuentro de los actores

El ‘Striptease de Demi Moore’: la actriz luce 20 años más joven y enciende las redes. AFP

El ‘Striptease de Demi Moore’: la actriz luce 20 años más joven y enciende las redes

Príncipe William explota y llama a Meghan “irrespetuosa” por grabar video en lugar en el que murió la princesa Diana. Foto: AFP / AP

Príncipe William explota y llama a Meghan “irrespetuosa” por grabar video en lugar en el que murió la princesa Diana

¡Más atrevida que nunca! Hailey Bieber rompe el internet con fotos en diminuta lencería negra. Foto: Instagram

¡Más atrevida que nunca! Hailey Bieber rompe el internet con fotos en diminuta lencería negra