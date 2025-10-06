Más Información

A dos días de su cumpleaños, la controvertida estrella comenzó sus celebraciones, mostrando a sus seguidores su pastel.

A través de sus historias de Instagram, la intérprete de “En Realidad” compartió una imagen con el mensaje: “Empezamos con las festividades #22”, junto a un emoji de corazón y una carita con lágrimas.

La particularidad de su pastel fue, además de su sabor a chocolate, su acompañamiento: fresas, que al parecer le gustaban a la estrella, pues no solamente estaban en su pastel, sino también en un plato al lado acompañado de zarzamoras.

Además, Ángela Aguilar mostró su gusto por las excentricidades, ya que recibió el pastel a bordo de un avión privado a punto de despegar, sin especificar el rumbo o el destino al que llegaría.

La hija de Pepe Aguilar presume como va a festejar su cumpleaños. Foto: @angela_aguilar_
La hija de Pepe Aguilar presume como va a festejar su cumpleaños. Foto: @angela_aguilar_

A la hija de Pepe Aguilar no solo le gustaba exhibir su fama en los escenarios, sino también los momentos que vivía junto a su esposo Christian Nodal y su familia, con quienes posiblemente se reunió para festejar.

Este fue el segundo cumpleaños que Ángela festejó como esposa de Christian Nodal, luego de que contrajeran matrimonio en junio de 2024. La pareja no ha parado de compartir su relación a través de redes sociales.

Christian Nodal recientemente fue blanco de críticas tras presentarse en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), donde estudiantes lanzaron gritos en contra de Ángela Aguilar y a favor de Cazzu, su expareja con quien tuvo a su hija Inti, de 2 años.

Mi esposa es parte del show cuando siento que el público es de confianza y yo creo que muchos estaban aquí para disfrutar la música, así que le vamos a dar por ahí”, dijo Nodal ante el micrófono.

Algunos asistentes a través de redes sociales compartieron fotos de cómo se encontraba a lado del escenario observando las acciones del público y el concierto de su esposo

