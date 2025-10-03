Más Información

Susana Zabaleta lució su anillo de compromiso en una reciente entrevista en Monterrey previo a un exitoso concierto que ofreció en el Auditorio San Pedro, ahí lamentó que la prensa de espectáculos la haya agarrado en su contra después de que su novio, el youtuber Ricardo Pérez hiciera una parodia de ellos en su programa "La cotorrisa".

"Yo qué culpa tengo, por qué no le gritan a él, claro, porque él no los necesita", admitió en una charla con la periodista María Julia Lafuente; para Zabaleta, tras lo ocurrido en el Aeropuerto de la Ciudad de México, donde la cantante sufrió una caída tras ser interceptada por los reporteros.

La cantante se mostró inconforme por la actitud que han tomado varios reporteros, y consideró que eso es misoginia; una persona misógina es aquella que siente odio, aversión o desprecio hacia las mujeres y lo femenino.

"No me pueden echar la culpa a mi porque eso es misoginia, siempre le echan la culpa a la mujer, no puedo agarrar al hombre entonces le friego la vida a la mujer".

Susana Zabaleta revela lo que piensa de Christian Nodal

Para Susana Zabaleta no estuvo bien lo que hizo Ángela Aguilar, pero para ella, el verdadero culpable de la situación que tantas críticas les ha generado a ambos, es Christian Nodal, el cantante de regional mexicano que estaba en una relación con la argentina Cazzu, con quien acababa de tener una hija, y decidió dejarla para irse con Ángela.

"Sé que Angelita no hizo lo correcto, pero el culpable es Nodal, perdóname, el güilo cochino, pito flojo es Nodal, pues sí, es cierto, sí, el que traicionó a su mujer fue él, Angelita no estaba casada pero siempre tendemos a abuchear y decir 'la mujer es la que tiene la culpa'", consideró.

Aunque Zabaleta no dio detalles de lo que viene entre ella y su novio Ricardo, admitió que el anillo que luce sí es de compromiso, y que está feliz y enamorada de su hombre, 30 años menor que ella.

Susana Zabaleta presume anillo de compromiso que le dio su novio Ricardo Pérez. Foto: María Julia Lafuente Salinas.
Susana Zabaleta presume anillo de compromiso que le dio su novio Ricardo Pérez. Foto: María Julia Lafuente Salinas.

