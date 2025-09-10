Más Información

Presentan el Circuito Cervantino del FIC

Presentan el Circuito Cervantino del FIC

"Una Eva y un Adán", de Palle Granhøj, se presentará en el Festival Cultura UNAM

"Una Eva y un Adán", de Palle Granhøj, se presentará en el Festival Cultura UNAM

"El INAH no tiene las capacidades para hacer un movimiento patrimonial sin ayuda de otra institución”: Joel Omar Vázquez Herrera

"El INAH no tiene las capacidades para hacer un movimiento patrimonial sin ayuda de otra institución”: Joel Omar Vázquez Herrera

Borran el mural que Banksy pintó en la fachada del Tribunal Superior de Londres; permaneció sólo tres días

Borran el mural que Banksy pintó en la fachada del Tribunal Superior de Londres; permaneció sólo tres días

La inflación se comerá el incremento de mil 564 millones para Ciencia

La inflación se comerá el incremento de mil 564 millones para Ciencia

Muestran el "rarismo" de Manuel Álvarez Bravo

Muestran el "rarismo" de Manuel Álvarez Bravo

El hijo mayor de , , volvió a generar comentarios luego de compartir una escandalosa fotografía en Instagram. ¿De qué se trata? Te contamos...

En las imágenes, el rapero aparece vestido de negro, con gorra y camiseta, acompañado de un amigo. Junto a la publicación escribió: “En un mundo de hipócritas, los sinceros somos los malos”.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que en sus manos portaba un arma larga, lo que desató una ola de críticas en redes sociales.

Lee también:

“Todo iba bien, qué manera de complicarte la vida subiendo eso”, “Sé consciente. Las armas tienen el poder de eliminar vidas humanas y no creo que sea para estar posando (…) con ellas”, “Buena frase, terrible foto. Literalmente es como contradecirte, bebé”, “No creo que sea necesario subir esas fotos, tu arma más poderosa es tu voz”, fueron algunos de los comentarios.

Otros usuarios fueron más severos y compartieron su miedo hacia las armas por experiencias personales. Por ejemplo, una mujer relató que un familiar cercano perdió la vida durante un tiroteo escolar en Texas.

Foto: Instagram oficial.
Foto: Instagram oficial.

Emiliano Aguilar se defiende

Ante las críticas, Emiliano no se quedó callado y respondió: “¿Si saben que las armas son legales en Texas, verdad?”. Además, explicó que la fotografía fue tomada en un campo de tiro en ese estado, donde se utilizan bajo regulaciones específicas: “Por favor no exageren, uno tiene que estar preparado para cualquier cosa”.

Lee también:

Sus aclaraciones, sin embargo, tampoco convencieron a muchos de sus seguidores, quienes insistieron en que este tipo de publicaciones transmiten un mensaje de agresividad. “La apología del crimen no se ve chida”, escribió un usuario.

En medio de la controversia, se suma también que en días recientes Emiliano ha protagonizado un pleito público con su padre, lo que lo mantiene en el centro de la atención mediática.

Emiliano Aguilar desmiente indirecta a Angela y Nodal. Foto: Instagram oficial.
Emiliano Aguilar desmiente indirecta a Angela y Nodal. Foto: Instagram oficial.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Oasis en Venga La Alegría como Katy Perry? Fans piden a la banda que no se presenten. Foto: AP

¿Oasis en Venga La Alegría como Katy Perry? Fans piden a la banda que no se presenten

Kate Middleton se reunirá a solas con el príncipe Harry, ¿sin el consentimiento de William? Foto: AFP

Kate Middleton se reunirá a solas con el príncipe Harry, ¿sin el consentimiento de William?

Expareja de Isabella Ladera, Beéle, respónde tras viralizarse video íntimo: "También soy víctima". Fotos: Beéle IG / Isabella Ladera IG

Expareja de Isabella Ladera, Beéle, responde tras viralizarse video íntimo: "También soy víctima"

Kim Kardashian y el catsuit transparente con el que dejó sin palabras a sus fans. Foto: EFE

Kim Kardashian y el catsuit transparente con el que dejó sin palabras a sus fans

Angelina Jolie/ AFP

Angelina Jolie se suma a ‘tendencia sin pantalón’ y se lleva las miradas en Toronto