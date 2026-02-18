La Secretaría de Marina (Semar) informó que en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y Protección civil del municipio de Tecuala, efectuaron rescate y liberación de un lobo marino, el cual se encontraba en inmediaciones de la playa del poblado de Palmar de Cuautla, Santiago Ixcuintla, Nayarit.

Esta acción se realizó tras recibir una llamada telefónica por parte del presidente del Comisariado ejidal de Palmar de Cuautla, expresando que se encontraba un lobo marino con una red de pesca en su cuello, presentando un posible riesgo para el ejemplar como para las embarcaciones y personas del área.

Los navales se dirigieron al sitio y establecieron un perímetro de seguridad para evitar el contacto directo con el lobo marino y reducir factores de estrés del animal; así mismo se le retiro la red conforme a protocolo.

La dependencia reiteró su compromiso con la protección del medio ambiente marino, así como la preservación de las especies que habitan en los mares nacionales, trabajando de manera coordinada con autoridades civiles y organizaciones especializadas.

También llamó a la población a no manipular ni acercarse a fauna marina, y a reportar de cualquier avistamiento o situación de riesgo a las autoridades.

