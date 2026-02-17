El IMSS Bienestar informó que la adolescente que convulsionó en el área de urgencias del hospital de Tuxpan, Nayarit, el pasado 15 de febrero, fue valorada y se le realizaron estudios especializados.

"Fue valorada conforme a los protocolos establecidos. Mientras se encontraba en el área de espera presentó un episodio convulsivo, por lo que fue ingresada de inmediato para atención médica especializada", explicó a través de una tarjeta informativa.

Añadió que tras la valoración, se inició el manejo clínico y se determinó su traslado al Hospital General de Rosamorada, para realizarle estudio especializados, a fin de complementar su diagnóstico.

El IMSS Bienestar detalló que la paciente "ha evolucionado de manera favorable", y fue dada de alta hoy.

Una mujer estuvo a punto de morir por falta de atención médica.



Mientras convulsionaba, las enfermeras platicaban y chateaban en sus celulares.



Los hechos ocurrieron en el hospital del IMSS de Tuxpan, Nayarit.



En redes sociales, un familiar de la adolescente publicó un video en el que se aprecia a la menor convulsionando en la sala de espera, mientras unas enfermeras se encuentran dentro del consultorio sin atender a ningún paciente.

Después de que fueron encaradas por el familiar molesto, se esconden en otro consultorio, y meten por la fuerza a la paciente.

