El IMSS Bienestar informó que la adolescente que convulsionó en el área de urgencias del hospital de Tuxpan, Nayarit, el pasado 15 de febrero, fue valorada y se le realizaron estudios especializados.
"Fue valorada conforme a los protocolos establecidos. Mientras se encontraba en el área de espera presentó un episodio convulsivo, por lo que fue ingresada de inmediato para atención médica especializada", explicó a través de una tarjeta informativa.
Añadió que tras la valoración, se inició el manejo clínico y se determinó su traslado al Hospital General de Rosamorada, para realizarle estudio especializados, a fin de complementar su diagnóstico.
El IMSS Bienestar detalló que la paciente "ha evolucionado de manera favorable", y fue dada de alta hoy.
En redes sociales, un familiar de la adolescente publicó un video en el que se aprecia a la menor convulsionando en la sala de espera, mientras unas enfermeras se encuentran dentro del consultorio sin atender a ningún paciente.
Después de que fueron encaradas por el familiar molesto, se esconden en otro consultorio, y meten por la fuerza a la paciente.
