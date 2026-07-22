En el marco de 110 aniversario en el futbol mexicano, el Atlante festeja su regreso a la Primera División y al mítico estadio Azteca -renombrado Banorte- donde recibirán al América este viernes por la jornada 2 del torneo Apertura 2026. Con ambición y hambre de gloria, aseguran que no quieren ser un animador de la Liga MX sino un equipo protagonista que compita por el campeonato.

Durante la presentación de su nueva alianza con TV Azteca, que transmitirá por televisión abierta los partidos del “equipo del pueblo”, la familia Escalante, así como Christian Bermúdez, el futbolista con el récord de más partidos disputados con la camiseta azulgrana, dejaron en claro cuáles son los objetivos de los Potros en su regreso al máximo circuito.

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“Más allá de si hay nombres o no, la encomienda siempre es hacer un gran torneo, al final todos somos jugadores de futbol y si queremos llegar a niveles más altos primero que nada el reto es con uno mismo en los entrenamientos y las pruebas que vienen en cada jornada, no sólo venimos a estar por estar, el reto es hacer un gran torneo y estar entre los clasificados a la Liguilla y que disputan el torneo porque no podemos venir con la mentalidad de a ver qué va a pasar. Cuando uno inicia el torneo uno siempre busca el campeonato, sabemos que es reto muy grande y el equipo siempre ha tenido grandes desafíos, este equipo se caracteriza por eso y sin duda alguna vamos paso a paso”, mencionó el ‘Hobbit’, que como futbolista del Atlante fue campeón de Liga MX en el Apertura 2007, de la Liga de Campeones de CONCACAF en la temporada 2008-09, y tres veces de la Liga de Expansión MX entre 2021 y 2024.

El presidente del equipo, Emilio Escalante Méndez, compartió el deseo de ver resurgir a uno de los equipos más antiguos del futbol mexicano, y mencionó orgulloso que “hemos estado trabajando fuerte para tener este proyecto donde lo queríamos tener, que era regresar al Atlante a Primera División y hoy estamos trabajando para que el equipo sea protagonista, están llegando refuerzos y estamos muy comprometidos con nuestra afición de regresar el Atlante que siempre ha sido: un equipo de garra, lucha, mística”.

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