Toluca, Méx. – La Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque) y la Comisión de Búsqueda de Personas de la entidad (Cobupem) signaron un convenio de coordinación para la planeación y orientación de prospecciones y acciones de búsqueda en zonas forestales.

El convenio publicado este 2 de junio en Gaceta de Gobierno refiere que Probosque se encuentra facultado para generar y administrar información territorial estratégica a través de sistemas de información geográfica, imágenes satelitales, sobrevuelos con drones y otras herramientas tecnológicas, atribuciones que, si bien están originalmente orientadas a fines ambientales, su aplicación resulta estratégica en las acciones de búsqueda de personas desaparecidas, toda vez que permiten aportar información precisa sobre las características del terreno, identificar riesgos ambientales y prever condiciones de seguridad en zonas boscosas y rurales.

El documento explica que la colaboración entre ambas instituciones es complementaria, ya que la Protectora de Bosques aportará capacidades técnicas y operativas derivadas de su experiencia en el manejo forestal, mientras que la Comisión brindará capacitación especializada en búsqueda y prospección de campo, asegurando que el personal forestal cuente con los conocimientos necesarios para apoyar de manera segura y eficiente estas labores.

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“La participación de PROBOSQUE se limitará al apoyo técnico, logístico y de información territorial que derive de sus atribuciones legales, con el propósito de fortalecer la eficacia y seguridad de las acciones que lleve a cabo LA COBUPEM”, se precisa.

En este sentido, el convenio especifica que Probosque proporcionará, en la medida de sus posibilidades, material cartográfico de la entidad, así como imágenes satelitales, modelos digitales de terreno, análisis de susceptibilidad del suelo y cualquier información territorial que ayude a identificar áreas de interés; recomendar medidas de protección para especies de flora y respetar la confidencialidad de la información provista por la comisión.

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El convenio permanecerá vigente hasta el 14 de septiembre de 2029, con posibilidad de ser prorrogado o renovado por mutuo acuerdo.

mahc/LL