La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) avanza en la construcción del Parque Elevado sobre Calzada de Tlalpan. Ya se encuentra en fase de colocación de barandales y colado de piso por el que caminarán los peatones.

Durante un recorrido que realizó EL UNIVERSAL por la zona se observaron avances en la estructura elevada, que en su tramo inicial, cercana a la estación del Metro Pino Suárez, colindante con Plaza Tlaxcoaque y San Antonio Abad, ya tiene barandales de color morado y gris, además de colado de piso.

El avance es significativo, indicó en entrevista el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto. Explicó que la fase constructiva consiste en cimentación, colocación de columnas, trabes y losa. Posteriormente, barandales y mobiliario.

El funcionario detalló que son más de 300 metros donde el Parque Elevado ya se distingue. En 100 metros, el personal de la Secretaría de Obras ya efectúo el colado del piso.

“Prácticamente tenemos Parque Elevado en ese punto. Ahorita viene una fase de colocar los acabados que va a tener, como el barandal, las jardineras, la iluminación, el mobiliario. Entonces, vamos bien”, mencionó Raúl Basulto.

“Vamos a cerrar con mucha fuerza estos tres meses que restan, y consideramos que en junio hay ya condiciones para ir terminando el Parque Elevado”.

En el tramo que va de San Antonio Abad a Chabacano, que es la fase final de la obra peatonal, las columnas y trabes ya están ubicadas en los laterales del cajón del Metro.

Fue en septiembre cuando comenzó la colocación de los primeros pilotes del Parque Elevado, que tendrá una distancia de más de 1.5 kilómetros de la estación del Metro Pino Suárez a Chabacano.

Este diario publicó que la estructura será monitoreada por instrumentos como sismógrafos y acelerómetros, que también fueron instalados en el Trolebús Elevado de Iztapalapa y la Línea 12 del Metro.

Para la construcción del Parque Elevado, el Gobierno de la Ciudad de México invirtió cerca de mil 913 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Sobse.