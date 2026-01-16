Más Información
Tras el sismo de 5.3 registrado la noche de este jueves, con epicentro en San Marcos, Guerrero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no reportó afctaciones.
En su conferencia mañanera de este viernes 16 de enero en Ecatepec, Sheinbaum Pardo pidió que se retire el mensaje “alarma presidencial” que aparece en los dipositivos móviles porque “no tiene nada que ver con la Presidenta”.
“Es que el ruidito del teléfono. Afortunadamente no pasó nada, nos informó la coordinadora de Protección Civil, Laura Valázquez, pero sí el sonidito del teléfono está; por cierto, no le han quitado lo de ´alarma presidencial´”, declaró.
Sobre el sismo del pasado 2 de enero, la titular del Ejecutivo federal indicó que se apoya ante viviendas que resultaron dañadas en Guerrero.
