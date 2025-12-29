Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, informó que a la fecha hay tres millones de mexicanas de 60 a 64 años que reciben la Pensión Mujeres Bienestar y que "por primera vez, les reconoce toda una vida de trabajo en el cuidado de sus familias y su aportación al desarrollo de México".

Así lo dio a conocer mediante un comunicado, donde también destacó que "es tiempo de mujeres" y que este apoyo económico "reconoce su trabajo y contribuye a su independencia económica, para hacer cosas que quedaron pendientes por la falta de recursos”, apuntó la secretaria de Bienestar.

La secretaria de Bienestar indicó que la Pensión Mujeres Bienestar tuvo una inversión social de 23 mil 662.5 millones de pesos en 2025, por lo que tres millones de mujeres ya tienen su Tarjeta de Bienestar y reciben su pensión de manera directa y sin intermediarios.

Lee también Sheinbaum anuncia incorporación de Miguel Torruco Garza a su gobierno

Montiel Reyes explicó que, aunque estaba programado que las mujeres de 60 a 62 años recibieran el pago de su pensión hasta el próximo año, por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el apoyo se otorga desde octubre pasado a las mexicanas de 60 a 64 años que se registraron a la pensión.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr