¿Quieres tomar clases gratis de box?; así puedes inscribirte al programa Boxeando por la Paz

El programa Boxeando por la Paz es una estrategia nacional del Gobierno de México, en el cual boxeadores profesionales imparten clases gratuitas a jóvenes de todo el territorio mexicano para impulsar su desarrollo en un entorno de recreación y paz.

Estos espacios deportivos de aprendizaje están dirigidas a niñas, niños y adolescentes de los 6 y hasta los 29 años. Las clases son impartidas por pugilistas capacitados, quienes reciben un salario de 9 mil 582 pesos mexicanos y seguro médico del IMSS.

¿Cómo inscribirse al programa?

Para formar parte de esta iniciativa deportiva, los interesados deberán inscribirse desde la página oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro. Sigue estas indicaciones para realizar tu registro de manera óptima y sin inconvenientes:

Ingresa a la plataforma digital y crea tu usuario : https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/boxeandoporlapaz/

: Captura y valida tu CURP .

. Ingresa y confirma tu correo electrónico.

Añade tu número de celular y código postal.

y Acepta el "Aviso de Privacidad" y rellena el captcha.

Guarda tus datos de acceso, luego inicia sesión con tu usuario y contraseña. Al ingresar acepta la "Carta Responsiva".

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Este programa es una estrategia nacional para impulsar el desarrollo de los niños, niñas y jóvenes mexicanos. Foto: Canva

Una vez que hayas creado tu usuario de acceso, sigue estos pasos para apartar tu lugar:

Inicia sesión con tus datos de acceso.

Selecciona la sede y el horario de tu preferencia.

y el de tu preferencia. Descarga tu ficha de inscripción (con código QR) y la carta compromiso.

Cabe señalar que antes de realizar tu afiliación al programa, debes consultar las clases disponibles en el sitio web. Para ello, selecciona tu estado y municipio o alcaldía en CDMX. En el portal podrás revisar la ubicación del gimnasio, el entrenador, los horarios y la ocupación.

¿Cómo son las sesiones de entrenamiento?

Las clases se imparten en un horario de lunes a viernes y tienen una duración aproximada de 1 hora. Además, casa sesión está diseñada por el Consejo Mundial de Boxeo y cuentan con un alto nivel técnico, enfocándose principalmente en la disciplina y valores.

Los interesados que decidan inscribirse deberán contar con equipo básico para realizar los ejercicios, como ropa cómoda, tenis y toalla personal. Las clases permiten aportar conocimientos a los jóvenes, con el fin de alejarlos de las calles, la violencia y las adicciones.

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Consulta los gimnasios y horarios disponibles en la página de Jóvenes Construyendo el Futuro. Foto: Imago7

¿Cuáles son los beneficios de practicar boxeo?

Entre los principales beneficios de practicar este deporte de combate y arte marcial son:

Mejora la resistencia , coordinación y concentración .

, y . Fortalece los músculos , desde el torso hasta las piernas.

, desde el torso hasta las piernas. Reduce el riesgo de enfermedades cardiacas, hipertensión, etc.

cardiacas, hipertensión, etc. Ayuda en la autoestima y reduce el estrés.

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