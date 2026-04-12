¿Quién es Anthony Timpano?; el actor que interpreta a Jamie en el revival de "Malcolm el de en medio"

Con el lanzamiento de los nuevos episodios de "Malcolm el de en medio" (Malcolm in the Middle) en plataformas digitales, la audiencia finalmente obtuvo respuesta a una de las interrogantes más persistentes (el destino de Jamie, el hijo menor de Hal y Lois).

De acuerdo con los reportes de casting y los créditos oficiales de la producción, el actor Anthony Timpano es el encargado de dar vida a este personaje veinte años después de los eventos de la serie original.

La integración de Timpano al elenco principal representa no solo un cambio generacional, sino también la oportunidad de explorar la madurez de un integrante que, solo habitaba en el imaginario colectivo como un infante.

Foto: Captura de pantalla en redes sociales

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Perfil profesional y el proceso de selección de Timpano

De acuerdo con los registros de la base de datos especializada IMDb y su perfil en plataformas de talento como Backstage, Anthony Timpano ha construido una carrera sólida principalmente en el ámbito de las series de televisión y el cine independiente antes de este papel protagónico.

Según se detalla en su historial profesional, Timpano participó anteriormente en la serie dramática "Law & Order: Special Victims Unit" y tuvo una aparición en la producción de suspenso "The Blacklist". Asimismo, el actor formó parte del elenco de la película independiente "Love in the Time of Corona", donde comenzó a destacar por su capacidad para manejar tonos tanto dramáticos como ligeros.

La selección de Timpano para el papel de Jamie adulto fue un proceso que buscaba mantener la esencia física de la familia. De acuerdo con informes de casting citados por Deadline, su experiencia previa en formatos de televisión por episodios fue un factor determinante para su contratación, logrando una transición creíble desde la infancia del personaje (previamente interpretado por los gemelos James y Lukas Rodriguez).

Foto: Captura de pantalla en redes sociales

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El rol de Jamie dentro de la nueva estructura familiar

La importancia de Anthony Timpano en este revival radica en cómo su personaje, Jamie, sirve como un espejo de las frustraciones y éxitos de sus hermanos mayores. De acuerdo con análisis de Screen Rant, el Jamie adulto es el primer miembro de la familia que intenta romper con ciertos ciclos de caos, aunque su naturaleza Wilkerson sale a flote en momentos críticos. Este desarrollo narrativo permite que Timpano destaque en escenas de alta tensión emocional y comedia física, elementos que son pilares de la serie.

Su presencia en pantalla confirma que Jamie ya no es un elemento periférico, sino un motor de la trama que conecta el pasado de la serie con las nuevas problemáticas que enfrenta la familia en 2026.

Con este papel, Timpano se posiciona como una de las figuras emergentes a seguir dentro de la industria del entretenimiento televisivo.

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