“Malcolm el de en medio”: nuevos episodios desatan épica ola de memes; así reaccionaron los fans de la serie

Tras veinte años de ausencia, este 10 de abril se estrenaron los nuevos capítulos de “Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta” a través de la plataforma de streaming Disney Plus.

Esta continuación en la historia de la familia más disfuncional de la televisión, sorprendió a los fans por la carga de referencias y sorprendentes cameos al elenco original, provocando una avalancha de memes que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

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En pocos días los fans de la serie podrán ver a Malcolm enfrentarse a la vida adulta con este gran estreno, Foto: IMDb

Nuevos episodios de “Malcolm el de en medio” desatan épica ola de memes

Desde las primeras horas de este 10 de abril, los internautas anunciaron que ya se habían agregado los nuevo episodios en la plataforma de streaming.

La serie se estrenó este 10 de abril en la plataforma Disney Plus. Foto: Redes Sociales

Los fans que crecieron con esta serie, rápidamente tuvieron una regresión al volver a ver en pantalla a emblemáticos personajes personajes.

Después de 20 años, la serie estrenó nuevos capítulos. Foto: Redes Sociales

Sin embargo algunas quejas se hicieron presentes, pues el destino de algunos personajes no fue del agrado de los fans.

La serie se estrenó este 10 de abril en la plataforma Disney Plus. Foto: Redes Sociales

Uno de los detalles que capturó la atención de los primeros usuarios en reproducir la serie en México, fue que en uno de los capítulos la traducción en español presentó problemas y se presentó en idioma portugués.

La serie se estrenó este 10 de abril en la plataforma Disney Plus. Foto: Redes Sociales

A pesar de que previo al estreno se sabía que esta continuación tendría un formato de miniserie con cuatro episodios especiales, los fans no pudieron evitar la comparación a las temporadas con más de veinte capítulos que tuvo la serie en los años 2000.

Después de 20 años, la serie estrenó nuevos capítulos. Foto: Redes Sociales

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