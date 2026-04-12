Estos son 10 easter eggs de “Malcolm el de en medio” tras el reboot; ¿los viste todos?

El pasado viernes 10 de abril, las plataformas de streaming Disney Plus y Hulu lanzaron globalmente la esperada continuación de la emblemática comedia "Malcolm el de en medio" (Malcolm in the Middle).

Tras dos décadas de ausencia, la producción presentó una mini temporada de cuatro episodios que sitúa a los protagonistas en su etapa adulta, enfrentando los retos de la vida contemporánea. El estreno generó un impacto inmediato en audiencias internacionales, particularmente en el público hispanohablante, que inundó las redes sociales con análisis detallados sobre los sutiles tributos a la obra original creada por Linwood Boomer.

"Malcolm in the Middle: Life Still Unfair" se estrenará en abril próximo. Fotos: Capturas vía Hulu.

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La nostalgia en los detalles escolares y familiares

De acuerdo con diversos análisis de portales especializados en cultura pop como Screen Rant y The Hollywood Reporter, uno de los guiños más significativos ocurre en el entorno escolar de Leah, la hija de Malcolm.

Aunque la actriz Hayden Panettiere no retoma su papel como Jessica, un folleto en la institución muestra su fotografía con la leyenda "el francés me llevó a Harvard", lo que sugiere un cierre exitoso para su arco de personaje.

Asimismo, el escudo del uniforme escolar de Leah presenta la locución latina Vita Inicum, que se traduce como "la vida es injusta" (un tributo directo al icónico tema de apertura de la serie, "Boss of Me").

En el ámbito de los cameos familiares, durante la celebración de aniversario de Hal y Lois, aparecen brevemente la esposa y el hijo en la vida real de Frankie Muniz, integrando la realidad del actor con la ficción del personaje.

Foto: Captura de pantalla en Redes sociales

Referencias a la trayectoria de los personajes y el legado técnico

La producción también incorporó elementos de la vida profesional de los actores fuera del set. En la oficina de la ONG donde labora Malcolm, se observa un banderín con el número 33 (una clara alusión a la carrera de Frankie Muniz como piloto en la NASCAR Craftsman Truck Series).

Por otro lado, la escenografía de la cochera de la casa familiar resguarda objetos históricos (como los patines de Hal y la bola de boliche verde que Malcolm utilizó en la icónica secuencia de la primera temporada).

Foto: Captura de pantalla en Redes sociales

Incluso personajes inanimados regresaron: el muñeco Herbie de Dewey y los pequeños bloques de construcción de la "sociedad perfecta" son visibles en el cuarto de Kelly. Finalmente, el hámster de Dewey en su esfera naranja realiza una aparición especial durante la fiesta de aniversario, consolidándose como una figura omnipresente en el universo de la serie.

Foto: Captura de pantalla en Redes sociales

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Bonus de producción: El origen de Hubert y la conexión con Futurama

Un detalle técnico revelado, vincula a los personajes secundarios conocidos como los "Krelboynes" con la animación para adultos. En la trama actual, el hijo de los antiguos compañeros de Malcolm se llama Hubert.

Según registros de producción, este es un homenaje al Profesor Hubert J. Farnsworth de Futurama. Eric Kaplan, quien se desempeñó como escritor en ambas series, nombró al científico animado en honor a su mentor en la Universidad de California, Hubert Dreyfus, y el apellido Farnsworth proviene de Philo T. Farnsworth, el inventor del tubo de rayos catódicos (tecnología base de la televisión).

Foto: Captura de pantalla en redes sociales

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