“Malcolm el de en medio”: ¿quién es quién en los nuevos episodios de la serie?

La familia estadounidense más querida de México ha regresado a la pantalla chica en la nueva miniserie "Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta".

Tras estrenarse el pasado 10 de abril, la serie de comedia creada de nuevo por Linwood Boomer para Hulu y Hulu en Disney+, es un revival del éxito de los 2000 "Malcolm el de en medio".

A lo largo de cuatro capítulos de aproximadamente media hora cada uno, este reboot, producido por 20th Television y New Regency, muestra a la familia unos 20 años después de la producción original.

Vemos a Malcolm, el niño genio, como adulto, quien luego de decidir mantener a su disfuncional familia alejada de él y de su hija, se ve obligado a regresar al círculo social, cuando Hal y Lois exigen su presencia en su fiesta de 40° aniversario de casados.

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En la nueva serie los fans pueden ver a Malcolm enfrentarse a la vida adulta. Foto: IMDb

¿Quién es quién en el reboot de "Malcolm el de en medio"?

Este reencuentro "familiar" ha traído nuevas caras y personajes al elenco de la serie, por ello, aquí te contamos quién es quién en los nuevos episodios.

La producción vuelve a reunir al clásico elenco que hizo de la serie un ícono en la televisión, como a:

Bryan Cranston (Hal)

(Hal) Frankie Muniz (Malcolm)

(Malcolm) Jane Kaczmarek (Lois)

(Lois) Christopher Kennedy Masterson (Francis)

(Francis) Justin Berfield (Reese)

(Reese) Emy Coligado (Piama)

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En pocos días los fans de la serie podrán ver a Malcolm enfrentarse a la vida adulta con este gran estreno, Foto: IMDb

Asimismo, introduce nuevas caras, que hasta el último capítulo nunca se habían mencionado, o habían estado presentes un par de veces, como:

Leah, la hija de Malcom

Interpretada por Keeley Karsten, actriz conocida por su participación en Los Fabelman (2022) y la serie The Savant (2025), Leah es la hija adolescente de Malcolm. Se sabe que heredó el alto coeficiente intelectual de su padre y comparte su humor sarcástico.

Jamie, el quinto hijo de Hal y Lois

Posiblemente lo olvidaste, pero al final de la cuarta temporada de Malcolm se presenta a Jamie, el quinto hijo de la familia y el bebé que llega para reemplazar a Dewy como el menor de la casa. Hasta el final de la temporada 7 el personaje tenía alrededor de 2 o 3 años.

En el reboot, Jamie es presentado prácticamente como un adulto y es interpretado por el actor canadiense Anthony Timpano.

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Keeley Karsten (Leah, hija de Malcolm), Anthony Timpano (Jamie, quinto hermano) y Vaughan Murrae (Kelly, sexta hermana). Foto: IMDb

Kelly, la sexta hija de Hal y Lois

Para refrescar la memoria, en el último capítulo de la serie se menciona que Lois está embarazada y de acuerdo con el guionista, Kelly es el resultado. Este nuevo personaje cobra vida gracias a Vaughan Murrae, intérprete canadiense de género no binario.

Tristan, la novia de Malcolm

La actriz canadiense Kiana Madeira, da vida a Trsitán, la novia de Malcolm, quien no cómo su pareja ha decidido alejar a su familia. Es conocida por su participación en la trilogía La calle del terror (2021) o la franquicia de After.

¿Un nuevo Dewy?

Muchos fans mostraron disgusto por este cambio, y es que el querido Dewy, el cuarto hijo de la familia regresa a esta nueva temporada con un nuevo rostro.

Luego de que el intérprete original de este personaje, Erik Per Sullivan, decidiera no regresar al show, en estos cuatro episodios es el actor Caleb Ellsworth-Clark quien da vida al icónico hermano menor de Malcolm.

Kiana Madeira (Tristan, novia de Malcolm) y Caleb Ellsworth-Clark (Dewy). Foto: IMDb

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