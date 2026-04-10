Alertan por estafa “llamada cruzada” en CDMX; sigue estos tips para evitar caer en extorsión

Por medio de redes sociales la Policía Cibernética alertó sobre una nueva modalidad de estafa conocido como “llamada cruzada”, donde los delincuentes simulan un secuestro virtual ante sus víctimas.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México esta estrategia se trata de una manipulación psicológica diseñada para explotar el miedo y la confusión de las víctimas con el fin de obtener un beneficio económico.

Si constantemente recibes llamadas de números desconocidos, a continuación te daremos algunas claves compartidas por la Policía Cibernética para evitar caer en este fraude.

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Lanzan alerta ante el aumento de estafas por llamada cruzada. Foto: Generada con IA

¿Cómo evitar ser víctima de estafa por “llamada cruzada”?

Las autoridades señalan que un punto clave para evitar recibir llamadas fraudulentas en tu dispositivo móvil es no compartir información personal en redes sociales. Además de poner atención en los siguientes puntos:

Verifica la identidad de quien te contacta

de quien te contacta Desconfía de números desconocidos , reporta y bloquea al contacto o grupo

, reporta y bloquea al contacto o grupo Usa contraseñas seguras y palabras únicas para identificar a tus familiares

seguras y palabras únicas para identificar a tus familiares Configura la privacidad de tus redes sociales para limitar quién puede acceder a tu información personal

de tus redes sociales para limitar quién puede acceder a tu información personal Si detectas un perfil sospechoso o un intento de fraude, repórtalo directamente a las autoridades competentes, como la Policía Cibernética

Ante cualquier duda, sospecha o denuncia, recuerda que la Unidad de Policía Cibernética se encuentra disponible las 24 horas del día, comunicándote al teléfono: 55 5242 5100 ext. 5086 o al correo electrónico: policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx

#AlertaCibernética | La #PolicíaCibernética alerta a la ciudadanía de una modalidad de fraude conocido como #Extorsión de llamada cruzada o denominada #SecuestroVirtual, la cual es una estrategia psicológica cuidadosamente planeada, cuyo objetivo es sacar provecho del miedo y la… pic.twitter.com/Pg3rtpPnxb — SSC CDMX (@SSC_CDMX) April 10, 2026

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