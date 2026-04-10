Influencer responde a críticas tras espantar a flamencos en zona protegida de Yucatán; “actué como cualquier turista”, afirma

La influencer mexicana conocida como Elisa "La Yuca", desató una fuerte polémica al compartir un video a través de TikTok donde se ven decenas de flamencos huyendo de su hábitat, pues aparentemente los perturbó la música que puso en el lugar.

El suceso ocurrió en Sisal al noroeste del estado de Yucatán, una zona de manglares donde las aves se reúnen para alimentarse y anidar durante esta época del año.

"Se despertaron, es que escucharon a Yeri Mua, se despertaron, y vean cuántos son y siguen saliendo más, como una plaga de flamencos, vean. Se están yendo todos..”, mencionó la creadora de contenido, causando indignación entre los internautas.

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La influencer publicó un video desde la zona de Sisal, Yucatán, en el que se observa a decenas de flamencos huyendo del área. Foto: TikTok @elisalayuca18

Influencer responde a críticas tras espantar a flamencos en zona protegida de Yucatán

Ante los señalamientos en redes sociales, la creadora de contenido respondió a los ataques con un video donde explicó la situación:

“No solo estaba yo, había un montón de familias en Sisal. En ningún momento vivimos algún letrero que prohibiera poner música… había una persona cuidando el manglar y no nos dijo nada, solo que le bajáramos a la música”, dijó.

De acuerdo con la versión de la influencer, hicieron caso a la indicación del cuidador de la zona y de repente salieron volando los flamencos, provocando que las personas quedaron impresionadas al verlos volar.

Además, supuestamente el cuidador les mencionó que a esa hora del día salían volando las parvadas, así que se trató de una escena cotidiana de esa zona.

“Voy a estar esperando mi multa, a ver que me van a decir… porque yo solo estaba como cualquier turista”, añadió.

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