¿Cómo ver la Lluvia de Meteoros Líridas 2026?: consejos clave para no perderte el evento

Este mes el cielo ofrecerá un espectáculo astronómico único que iluminará el firmamento con sus destellos de luz, convirtiéndolo en un evento ideal que ningún aficionado de los astros celestes querrá perderse: la lluvia de meteoros Líridas.

De acuerdo con el portal Star Walk, esta lluvia de meteoros es una de las más antiguas conocidas, se observan desde hace 2 mil 700 años. Este fenómeno proviene de las partículas polvo y rocas pertenecientes al cometa C/1861 G1 (Thatcher).

¿En dónde se podrá ver este evento?

De acuerdo con el Instituto Geográfico Nacional (IGN) esta lluvia de meteoros será visible desde el hemisferio norte, lo que lo vuelve ideal para su observación desde todos los estados del territorio mexicano.

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Lluvia de Meteoros Líridas 2026: consejos para disfrutar de este fenómeno astronómico. Foto: Generada con IA

¿Cuándo se verá este evento en México?

Su periodo de actividad comenzó este jueves 16 de abril y se extenderá hasta el próximo sábado 25 de abril. No obstante, el fenómeno alcanzará su pico máximo la noche del martes 21 y la madrugada del miércoles 22 de abril.

La mejor hora para disfrutar de esta lluvia de meteoros es después de la medianoche y hasta antes el amanecer, cuando el radiante esté alto en el cielo y la luna por debajo. El radiante se ubicará en la constelación Lira, por encima del horizonte.

Durante su punto máximo se podrán observar alrededor de 18 meteoros por hora en condiciones meteorológicas favorables, los cuales viajarán a una velocidad de 49 kilómetros por segundo y producirán brillantes bólidos a su paso.

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La lluvia de estrellas Líridas se produce como parte de los escombros del cometa Thatcher. Foto: Twitter @NASA_es

Consejos para disfrutar de esta lluvia de meteoros

Para disfrutar de este evento astronómico, el portal especializado Star Walk hace las siguientes recomendaciones a los observadores:

Busca un cielo oscuro y sin obstáculos : los meteoros se ven mejor sobre un fondo oscuro, así que lo ideal es alejarse de la contaminación lumínica de las ciudades. Además, es esencial posicionarse en un lugar apartado de edificios , montañas o árboles altos , asegurando una vista panorámica del cielo.

: los meteoros se ven mejor sobre un fondo oscuro, así que lo ideal es alejarse de la de las ciudades. Además, es esencial posicionarse en un lugar apartado de , o , asegurando una vista panorámica del cielo. Deja que tus ojos se adapten a la oscuridad : deja que tus ojos se adaptan al menos por 15 o 20 minutos , así serán más sensibles a luz y podrás identificar los meteoros más débiles.

: deja que tus ojos se adaptan al menos por , así serán más sensibles a luz y podrás identificar los meteoros más débiles. Consulta el pronóstico meteorológico : los cielos nublados o lluviosos no te permitirán disfrutar del evento, por ello, ten en cuenta este factor con anticipación.

: los cielos nublados o lluviosos no te permitirán disfrutar del evento, por ello, ten en cuenta este factor con anticipación. Ten paciencia y ponte cómodo: reserva al menos una hora para la observación, lleva también una manta, una silla, abrígate bien y lleva un termo con tu bebida caliente favorita.

¿Cómo fotografiar este evento celeste?

Utiliza una cámara DSLR : esta te dará control manual sobre ajustes como ISO, apertura y velocidad de obturación.

: esta te dará control manual sobre ajustes como ISO, apertura y velocidad de obturación. Usa un objetivo gran angular : de esta forma capturarás una mayor área del cielo.

: de esta forma capturarás una mayor área del cielo. Utiliza un disparador remoto: esto evitará vibraciones en la cámara.

esto evitará vibraciones en la cámara. Enfoca manualmente tu lente: desactiva en enfoque automático, haz zoom en un objeto y ajusta el enfoque.

tu lente: desactiva en enfoque automático, haz zoom en un objeto y ajusta el enfoque. Apunta la cámara al radiante : esto aumenta las posibilidades de capturar una "estrella fugaz".

: esto aumenta las posibilidades de capturar una "estrella fugaz". Usa los valores correctos: una apertura de 2.8 o menos; una exposición entre 15 y 30 segundos; un ISO en 1600 o más.

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