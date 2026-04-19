Asteroide "Dios del Caos" pasará cerca de la Tierra en 2029; conoce los detalles del astro

El asteroide 99942 Apophis, conocido como el "Dios del Caos", pasará cerca de la Tierra y podrá ser visto a simple vista. Este raro astro iluminará el cielo nocturno, dejando a su paso un espectáculo único para aquellos amantes de la astronomía.

¿Qué se sabe de este cuerpo celeste?

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) este asteroide se descubrió en 2004. El astro se originó hace aproximadamente 4 mil 600 millones de años, en el cinturón principal de asteroides, entre Marte y Júpiter.

Este asteroide rocoso está compuesto de materiales silicatos y una mezcla de níquel y hierro metálicos. Según con imágenes capturadas por un radar, Apophis podría tener una forma alargada y dos lóbulos, dándole la forma de un "cacahuate".

Lee también: Calendario 2025-2026: ¿habrá megapuente de 6 días en mayo?; esto dice la SEP

El asteroide Apophis pasará cerca de la Tierra sin peligro en 2029, acercándose a unos 32 mil kilómetros de la superficie del planeta. Foto: NASA

En cuanto a su tamaño, Apophis tiene un diámetro medio de 340 metros, es un poco más largo que un campo de fútbol americano de la NFL y tiene la altura de la Torre Eiffel. Fue descubierto por los astrónomos Roy Tucker, David Tholen y Fabrizio Bernardi en el Observatorio Nacional Kitt Peak.

Su nombre proviene de "Apep" o "Apophis", la antigua deidad egipcia en forma de serpiente relacionada al caos, la oscuridad y la destrucción. El nombre fue aprobado en 2005 por el Grupo de Trabajo para la Nomenclatura de Cuerpos Menores de la Unión Astronómica Internacional.

¿Cuándo se podrá ver el asteroide?

El asteroide Apophis pasará cerca de la Tierra el próximo viernes 13 de abril de 2029. Este astro se acercará a unos 32,000 kilómetros de la superficie del planeta, casi 12 veces más cerca que la distancia media de la Luna a la Tierra y más cerca que muchos satélites artificiales en órbita.

Lee también: Cometa C/2025 R3: ¿será visible en México?; esto se sabe

Su nombre se debe a la antigua deidad egipcio del caos y la destrucción. Foto: NASA.

A pesar de que al ser descubierto fue catalogado como un asteroide potencialmente peligroso debido a la posibilidad de que pudiera impactar en la Tierra, más tarde se confirmó que no existe un riesgo inmediato de que choque con el planeta durante al menos 100 años.

Para estudiar de cerca este objeto interestelar, la NASA ha enviado a OSIRIS-APEX, una sonda que llegará a Apophis en junio para iniciar una misión de 18 meses con el objetivo de documentar y cartografiar su superficie, además de analizar su composición química.

Luego de sobrevolar cerca de la Tierra en 2029, sobre los continentes de Europa, África y Asia occidental, este gigante objeto celeste volverá en el año 2036. El astro solo será visible por una sola noche a simple vista, sin telescopio o prismaticos.

También te interesará:

¿Qué hacer si se retrasa o cancela tu vuelo?; esto dice la Profeco sobre los derechos del viajero

Buscan a Emma, hija de influencer Marianna Gonzaga; Fiscalía de Nuevo León activa Alerta Amber

Becas Bienestar 2026: ¿quiénes recibirán pago doble en abril?; esto se sabe

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm