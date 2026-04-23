Jueves de 2x1 en Ticketmaster; estos son los eventos con promoción especial HOY, 23 de abril

¡Los amantes del entretenimiento en vivo están de suerte! Ya que Ticketmaster ha lanzado una nueva edición de su promoción semanal de 2 por 1 este jueves 23 de abril.

Esta oferta da acceso a la compra de dos boletos al precio de uno para una variedad de eventos, espectáculos y shows alrededor de todo México.

La lista de exhibiciones participantes incluye conciertos, obras de teatro, musicales, espectáculos familiares e infantiles, eventos deportivos, entre otros; lo que asegura que, sin importar los gustos personales, todos pueden encontrar algo de su interés.

Lee también Carolina Flores: video muestra momento exacto del asesinato de la exreina de belleza; así fue atacada por su suegra

Foto: Vía X.

¿Qué eventos tienen 2x1 en Ticketmaster HOY, 23 de abril?

Conciertos

El Malilla - Auditorio Telmex

Los Tigres del Norte - Estadio GNP Seguros

FKA twigs - Pepsi Center

Marconi - Foro Red Access

La Sonora Dinamita - La Maraka

Jesse & Joy - Auditorio Nacional

Chetes - Foro Corona Monterrey

Raphael - Auditorio Telmex

Jaime Verela - Lunario del Auditorio Nacional

Matisse - Auditorio Banamex

Jorge Muñiz - Lunario del Auditorio Nacional

Hiromi's Sonicwonder - Lunario del Auditorio Nacional

Cris MJ - Auditorio Telmex, Palacio de los Deportes y Auditorio Banamex

iza tkm - Foro Corona Monterrey

Paty Cantú - La Maraka

Alex Ubago - Teatro Diana

La La Love You - Auditorio Nacional

La Sonora Santanera - La Maraka

Sebastián Yatra - Palacio de los Deportes

Liverpool Legends - Auditorio Nacional

Reyli Barba - Auditorio Nacional

Espinoza Paz - Auditorio Nacional

Mario Aguilar - Auditorio Nacional

Elefante - Auditorio Nacional

Entre otros...

Obras de teatro

Agua - Foro A Poco No

El Fantasma de la Ópera - Teatro de los Insurgentes

Los monólogos de la vagina - Nuevo Teatro Libanés

MentiDrags - Teatro Aldama

Razones para decirte adiós - Teatro Tepeyac

Toc Toc - Teatro Royal Pedregal

12 pincesas en pugna - Teatro Xola Julio Prieto

Diario de un loco - Teatro Hidalgo

Mentiras El Musical - Teatro Aldama

El Tenorio Cómico - Centro Cultural Teatro II

Por la punta de la nariz - Teatro Ofelia

Afterglow - Teatro Milán

El Sótano - Teatro Fernando Soler

La Nota - Teatro Nuevo Libanés

La obscenidad de la carne - Teatro Renacimiento

Los Marihuanólogos - Teatro Xola Julio Prieto

Piedras en sus bolsillos - Foro Lucerna

¡Oh, Karen! - Teatro Xola Julio Prieto

El misterioso caso de la sombra - Teatro Milán

Ballet Folklórico de Amalia Hernández - Palacio de Bellas Artes

Harry Potter Sinfónico - Teatro Ferrocarrilero

Entre otros...

Lee también Dr Simi se lanza al mundo de la moda; así es su colaboración con Crocs

Puedes buscar el evento por artista, categoría, foro, ciudad o estado. Foto: Ticketmaster.com

Deportes

Budo Sento - Centro Banamex

Speedfest - Autódromo Hermanos Rodríguez

México Racing Cup - Autódromo Hermanos Rodríguez

Familiares

Dinosaurios al rescate - Teatro Tepeyac

Hansel y Gretel - Teatro Tepeyac

Ringolingus - Teatro Hidalgo

Allegrizzimo Nuova Era - Teatro Sergio Magaña

Girasoles en la Luna - Foro A Poco No

La Sirenita - Teatro Tepeyac

Magos Joe y Moy - Foro Red Access

Cenicienta - Teatro Tepeyac

Yo no soy de aquí: Una historia sobre aprender a volar . Teatro Sergio Magaña

Especiales

Sala del Terror: "La experiencia nunca fue tan real" - Foro Polanco Moliere

Circo Atayde Est. 1888 "Les clowns" - Centro Cultural Teatro II

Frozen - Auditorio Nacional

Paladares - Parque Fundidora

Jean del Castillo, tributo a Joaquín Sabina - Foro Red Access

Clue - Teatro Centenario Coyoacán

Andreas Zanetti, si tienes madre ven - Foro Red Access

Homenaje a Zoè unplugged - Foro Red Access

¡Puedes descubrir la gran variedad de eventos disponibles y asegurar tus boletos en la página de Ticketmaster ahora mismo! ADQUIERE TUS BOLETOS AL 2X1 AQUÍ.

También te interesará:

¿Cómo desinfectar la esponja de cocina?; conoce el truco casero para eliminar las bacterias

Comunicación con tus mascotas; ¿cuáles son las palabras que tu perro o gato sí entiende?

¿Cómo convertir tu jardín en un hábitat seguro para colibríes?; conoce estas recomendaciones

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu