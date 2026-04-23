Jueves de 2x1 en Ticketmaster; estos son los eventos con promoción especial HOY, 23 de abril

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¡Los amantes del entretenimiento en vivo están de suerte! Ya que Ticketmaster ha lanzado una nueva edición de su promoción semanal de 2 por 1 este jueves 23 de abril.
Esta oferta da acceso a la compra de dos boletos al precio de uno para una variedad de eventos, espectáculos y shows alrededor de todo México.
La lista de exhibiciones participantes incluye conciertos, obras de teatro, musicales, espectáculos familiares e infantiles, eventos deportivos, entre otros; lo que asegura que, sin importar los gustos personales, todos pueden encontrar algo de su interés.
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¿Qué eventos tienen 2x1 en Ticketmaster HOY, 23 de abril?
Conciertos
- El Malilla - Auditorio Telmex
- Los Tigres del Norte - Estadio GNP Seguros
- FKA twigs - Pepsi Center
- Marconi - Foro Red Access
- La Sonora Dinamita - La Maraka
- Jesse & Joy - Auditorio Nacional
- Chetes - Foro Corona Monterrey
- Raphael - Auditorio Telmex
- Jaime Verela - Lunario del Auditorio Nacional
- Matisse - Auditorio Banamex
- Jorge Muñiz - Lunario del Auditorio Nacional
- Hiromi's Sonicwonder - Lunario del Auditorio Nacional
- Cris MJ - Auditorio Telmex, Palacio de los Deportes y Auditorio Banamex
- iza tkm - Foro Corona Monterrey
- Paty Cantú - La Maraka
- Alex Ubago - Teatro Diana
- La La Love You - Auditorio Nacional
- La Sonora Santanera - La Maraka
- Sebastián Yatra - Palacio de los Deportes
- Liverpool Legends - Auditorio Nacional
- Reyli Barba - Auditorio Nacional
- Espinoza Paz - Auditorio Nacional
- Mario Aguilar - Auditorio Nacional
- Elefante - Auditorio Nacional
- Entre otros...
Obras de teatro
- Agua - Foro A Poco No
- El Fantasma de la Ópera - Teatro de los Insurgentes
- Los monólogos de la vagina - Nuevo Teatro Libanés
- MentiDrags - Teatro Aldama
- Razones para decirte adiós - Teatro Tepeyac
- Toc Toc - Teatro Royal Pedregal
- 12 pincesas en pugna - Teatro Xola Julio Prieto
- Diario de un loco - Teatro Hidalgo
- Mentiras El Musical - Teatro Aldama
- El Tenorio Cómico - Centro Cultural Teatro II
- Por la punta de la nariz - Teatro Ofelia
- Afterglow - Teatro Milán
- El Sótano - Teatro Fernando Soler
- La Nota - Teatro Nuevo Libanés
- La obscenidad de la carne - Teatro Renacimiento
- Los Marihuanólogos - Teatro Xola Julio Prieto
- Piedras en sus bolsillos - Foro Lucerna
- ¡Oh, Karen! - Teatro Xola Julio Prieto
- El misterioso caso de la sombra - Teatro Milán
- Ballet Folklórico de Amalia Hernández - Palacio de Bellas Artes
- Harry Potter Sinfónico - Teatro Ferrocarrilero
- Entre otros...
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Deportes
- Budo Sento - Centro Banamex
- Speedfest - Autódromo Hermanos Rodríguez
- México Racing Cup - Autódromo Hermanos Rodríguez
Familiares
- Dinosaurios al rescate - Teatro Tepeyac
- Hansel y Gretel - Teatro Tepeyac
- Ringolingus - Teatro Hidalgo
- Allegrizzimo Nuova Era - Teatro Sergio Magaña
- Girasoles en la Luna - Foro A Poco No
- La Sirenita - Teatro Tepeyac
- Magos Joe y Moy - Foro Red Access
- Cenicienta - Teatro Tepeyac
- Yo no soy de aquí: Una historia sobre aprender a volar . Teatro Sergio Magaña
Especiales
- Sala del Terror: "La experiencia nunca fue tan real" - Foro Polanco Moliere
- Circo Atayde Est. 1888 "Les clowns" - Centro Cultural Teatro II
- Frozen - Auditorio Nacional
- Paladares - Parque Fundidora
- Jean del Castillo, tributo a Joaquín Sabina - Foro Red Access
- Clue - Teatro Centenario Coyoacán
- Andreas Zanetti, si tienes madre ven - Foro Red Access
- Homenaje a Zoè unplugged - Foro Red Access
¡Puedes descubrir la gran variedad de eventos disponibles y asegurar tus boletos en la página de Ticketmaster ahora mismo! ADQUIERE TUS BOLETOS AL 2X1 AQUÍ.
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