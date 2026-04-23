Jueves de 2x1 en Ticketmaster; estos son los eventos con promoción especial HOY, 23 de abril

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¡Los amantes del entretenimiento en vivo están de suerte! Ya que ha lanzado una nueva edición de su promoción semanal de 2 por 1 este jueves 23 de abril.

Esta oferta da acceso a la compra de dos boletos al precio de uno para una variedad de eventos, espectáculos y shows alrededor de todo México.

La lista de exhibiciones participantes incluye conciertos, obras de teatro, musicales, espectáculos familiares e infantiles, eventos deportivos, entre otros; lo que asegura que, sin importar los gustos personales, todos pueden encontrar algo de su interés.

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Foto: Vía X.
Foto: Vía X.

¿Qué eventos tienen 2x1 en Ticketmaster HOY, 23 de abril?

Conciertos

  • El Malilla - Auditorio Telmex
  • Los Tigres del Norte - Estadio GNP Seguros
  • FKA twigs - Pepsi Center
  • Marconi - Foro Red Access
  • La Sonora Dinamita - La Maraka
  • Jesse & Joy - Auditorio Nacional
  • Chetes - Foro Corona Monterrey
  • Raphael - Auditorio Telmex
  • Jaime Verela - Lunario del Auditorio Nacional
  • Matisse - Auditorio Banamex
  • Jorge Muñiz - Lunario del Auditorio Nacional
  • Hiromi's Sonicwonder - Lunario del Auditorio Nacional
  • Cris MJ - Auditorio Telmex, Palacio de los Deportes y Auditorio Banamex
  • iza tkm - Foro Corona Monterrey
  • Paty Cantú - La Maraka
  • Alex Ubago - Teatro Diana
  • La La Love You - Auditorio Nacional
  • La Sonora Santanera - La Maraka
  • Sebastián Yatra - Palacio de los Deportes
  • Liverpool Legends - Auditorio Nacional
  • Reyli Barba - Auditorio Nacional
  • Espinoza Paz - Auditorio Nacional
  • Mario Aguilar - Auditorio Nacional
  • Elefante - Auditorio Nacional
  • Entre otros...

Obras de teatro

  • Agua - Foro A Poco No
  • El Fantasma de la Ópera - Teatro de los Insurgentes
  • Los monólogos de la vagina - Nuevo Teatro Libanés
  • MentiDrags - Teatro Aldama
  • Razones para decirte adiós - Teatro Tepeyac
  • Toc Toc - Teatro Royal Pedregal
  • 12 pincesas en pugna - Teatro Xola Julio Prieto
  • Diario de un loco - Teatro Hidalgo
  • Mentiras El Musical - Teatro Aldama
  • El Tenorio Cómico - Centro Cultural Teatro II
  • Por la punta de la nariz - Teatro Ofelia
  • Afterglow - Teatro Milán
  • El Sótano - Teatro Fernando Soler
  • La Nota - Teatro Nuevo Libanés
  • La obscenidad de la carne - Teatro Renacimiento
  • Los Marihuanólogos - Teatro Xola Julio Prieto
  • Piedras en sus bolsillos - Foro Lucerna
  • ¡Oh, Karen! - Teatro Xola Julio Prieto
  • El misterioso caso de la sombra - Teatro Milán
  • Ballet Folklórico de Amalia Hernández - Palacio de Bellas Artes
  • Harry Potter Sinfónico - Teatro Ferrocarrilero
  • Entre otros...

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Puedes buscar el evento por artista, categoría, foro, ciudad o estado. Foto: Ticketmaster.com
Puedes buscar el evento por artista, categoría, foro, ciudad o estado. Foto: Ticketmaster.com

Deportes

  • Budo Sento - Centro Banamex
  • Speedfest - Autódromo Hermanos Rodríguez
  • México Racing Cup - Autódromo Hermanos Rodríguez

Familiares

  • Dinosaurios al rescate - Teatro Tepeyac
  • Hansel y Gretel - Teatro Tepeyac
  • Ringolingus - Teatro Hidalgo
  • Allegrizzimo Nuova Era - Teatro Sergio Magaña
  • Girasoles en la Luna - Foro A Poco No
  • La Sirenita - Teatro Tepeyac
  • Magos Joe y Moy - Foro Red Access
  • Cenicienta - Teatro Tepeyac
  • Yo no soy de aquí: Una historia sobre aprender a volar . Teatro Sergio Magaña

Especiales

  • Sala del Terror: "La experiencia nunca fue tan real" - Foro Polanco Moliere
  • Circo Atayde Est. 1888 "Les clowns" - Centro Cultural Teatro II
  • Frozen - Auditorio Nacional
  • Paladares - Parque Fundidora
  • Jean del Castillo, tributo a Joaquín Sabina - Foro Red Access
  • Clue - Teatro Centenario Coyoacán
  • Andreas Zanetti, si tienes madre ven - Foro Red Access
  • Homenaje a Zoè unplugged - Foro Red Access

¡Puedes descubrir la gran variedad de eventos disponibles y asegurar tus boletos en la página de Ticketmaster ahora mismo! .

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