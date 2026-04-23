Influencer Luisito Rey revela que fue diagnosticado con cáncer; “busco aceptarme aunque duela”, dice

Luisito Rey, un youtuber mexicano, sorprendió a sus fans al confesar que fue diagnosticado con cáncer en un dedo de la mano, el cual ya logró superarlo.

¿Qué cáncer tuvo Luisito Rey y cómo comenzó todo?

Por medio de un video que publicó en su cuenta de Youtube, el cual fue titulado " Superé el cancer", el creador de contenido explicó que fue diagnosticado con un carcinoma en el dedo índice de su mano derecha, mientras que, informó que el dedo índice de su mano izquierda continúa en análisis, por lo que su caso aún no está completamente cerrado.

"Soy Luis y mi fracaso fue tener miedo y no actuar. No llegué al éxito y fracasé, me perdí y al encontrarme me di cuenta de que no tenía a Dios en la vida [...] hasta hace poco me investigaron un carcinoma en el dedo, está en proceso de investigación el otro dedo", dijo.

¿Cómo fue la operación para eliminar el cáncer?

Ante, ello, mencionó que tuvo una intervención quirúrgica en la que le retiraron la uña afectada para frenar el avance del carcinoma, así como para injertarle piel tomada de otra parte de su cuerpo.

"Me callé tanto, me pause, y me postergue muchas cosas tan solo por inseguridad, Me creí tanto estando desconectado de mi. Hoy busco explorarme y aceptarme aunque duela", agregó.

Aunque el procedimiento fue delicado, aseguró que fue determinante para superar la enfermedad. Actualmente, afirmó estar libre de cáncer tras recibir atención oportuna.

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¿Qué factores pudieron provocar la enfermedad, según el influencer?

Uno de los puntos más llamativos de su testimonio fue la explicación sobre el origen del padecimiento. El influencer relacionó el cáncer con hábitos como morderse las uñas, lo que generaba pequeñas heridas constantes.

A esto sumó factores como el estrés, la ansiedad y el contacto con bacterias al manipular a sus mascotas sin la higiene adecuada.

“Algunos dicen que hay algo emocional involucrado [...] no tenía a Dios en mi vida, no existía inspiración divina, había huecos, huecos que se llenaban con todo, menos con Dios. Cuando estás perdido no hay remordimiento en tu vida [...] crees que lo tienes todo, pero me di cuenta de que no tenía nada", dijo.

¿Qué mensaje dejó tras superar el cáncer?

Más allá del diagnóstico, Luisito Rey compartió una reflexión profunda sobre su vida. Reconoció que el miedo lo llevó a postergar decisiones importantes y a descuidar su bienestar.

Tras superar la enfermedad, aseguró que el aprendizaje ha sido más valioso que cualquier consecuencia física, incluso la pérdida de su uña.

"Hoy el salvador soy yo mismo. Y voy de la mano del Salvador, para conectar con tantos salvadores que creo que existen y que a diario nos salvan", puntualizó.

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¿Quién es Luisito Rey?

Luis Ángel Torres Hernández, mejor conocido en redes sociales como "Luisito Rey" es un youtuber mexicano que es conocido por crear contenido de humor, sketches, canciones, musicales, entre otros.

Formó parte del grupo encabezado por Gabriel Montiel, conocido como “Werevertumorro Crew”, que marcó una etapa importante en el crecimiento del entretenimiento digital en la región.

En 2011 inició su carrera como creador de contenido a través de su canal “Mexivlogs YouTube”, donde publicó su primer video titulado “SEXO CON LUISITO-W2M”.

Meses después, ese mismo año, creó su actual canal “Luisito Rey”, en el que debutó con el video “Videojuegos”.

En el ámbito personal, estuvo casado con Norma Luz Munguía Camargo, conocida en redes como “Esposa Troll”. En 2017, la pareja tuvo a su primera hija, Regina.

Luisito Rey estuvo casado con Norma Luz Munguía Camargo, conocida en redes como “Esposa Troll”. Foto: Redes sociales

Su trayectoria no se limita a plataformas digitales. También ha participado en televisión, destacando en Parodiando: Noches de Traje (2015), donde fue capitán del equipo ganador junto a Facundo. Un año antes, en 2014, concursó en La Isla: El Reality, donde llegó a la final. Durante ese programa fue apodado “el desconocido más conocido”, debido a que su popularidad superaba a la del equipo de “Los Famosos”.

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