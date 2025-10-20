"Rey del After" reaparece rehabilitado tras viralizarse por entrevista con Luisito Comunica

Después de casi una década desde que su peculiar entrevista recorrió todo internet, Óscar, mejor conocido como El Rey del After, volvió a las redes sociales.

Pero ya no como el hombre desinhibido que hablaba de fiestas y excesos, sino como alguien que ha decidido cambiar su vida y compartir su proceso de rehabilitación.

¿Quién fue “El Rey del After” y por qué se hizo viral?

En 2015, Luisito Comunica publicó una entrevista callejera que rápidamente se volvió un fenómeno en YouTube. En ella aparecía Óscar, un hombre en situación de calle que, con una mezcla de carisma, frases extravagantes y una actitud desbordante de energía, se ganó el apodo de El Rey del After.

Su espontaneidad y ocurrencias —como “me gusta la fiesta, hay muchas chicas que atender”— lo convirtieron en uno de los personajes más recordados del internet mexicano, símbolo de una época donde los videos virales eran auténticos y sin filtros.

¿Cómo luce y qué mensaje dio en su reaparición?

Óscar reapareció recientemente en TikTok bajo el usuario @ozzreydelafter, luciendo completamente distinto: más delgado, con el cabello oscuro y una expresión tranquila. En su primer video, confesó que lleva dos años limpio y que busca motivar a quienes enfrentan problemas similares.

“Me destruí pensando que me divertía”, expresó con sinceridad. “Hoy quiero contar cómo estoy saliendo adelante y luchando contra esta enfermedad que es el alcoholismo”, añadió. Su mensaje causó impacto inmediato entre los internautas, quienes aplaudieron su transformación y enviaron palabras de apoyo.

¿Qué lo llevó a este cambio tan drástico?

Según el propio Óscar, los años de excesos terminaron cobrándole factura. La calle, las adicciones y el abandono marcaron un punto de quiebre. Fue entonces cuando decidió buscar ayuda y reconstruir su vida.

Ahora, más que buscar fama, su propósito es servir de ejemplo. “Quiero compartir mi historia para que otros vean que sí se puede cambiar”, aseguró en su video.

¿Qué representa hoy “El Rey del After” para internet?

De ser un ícono de la fiesta y la desinhibición, Óscar se ha convertido en un símbolo de resiliencia y segundas oportunidades. Su regreso demuestra que detrás de los personajes virales hay historias humanas con altibajos y aprendizajes profundos. El público, que alguna vez lo vio como una figura cómica, ahora lo reconoce como alguien que decidió transformar su destino y enviar un mensaje de esperanza.

