Más Información

"Rey del After" reaparece rehabilitado tras viralizarse por entrevista con Luisito Comunica

"Rey del After" reaparece rehabilitado tras viralizarse por entrevista con Luisito Comunica

La Granja VIP: los mejores memes que dejó la salida de Carolina Ross, primera eliminada de la temporada

La Granja VIP: los mejores memes que dejó la salida de Carolina Ross, primera eliminada de la temporada

¿Cómo limpiar y darle brillo a tus muebles de madera? Sigue estos pasos

¿Cómo limpiar y darle brillo a tus muebles de madera? Sigue estos pasos

Día Internacional de lucha contra el cáncer de mama: ¿cuáles son sus síntomas?

Día Internacional de lucha contra el cáncer de mama: ¿cuáles son sus síntomas?

Salinas Pliego deja abierta una posible candidatura presidencial al estilo de Milei; "¿por qué no? Sacar a los zurdos de mier..."

Salinas Pliego deja abierta una posible candidatura presidencial al estilo de Milei; "¿por qué no? Sacar a los zurdos de mier..."

Después de casi una década desde que su peculiar entrevista recorrió todo internet, Óscar, mejor conocido como volvió a las redes sociales.

Pero ya no como el hombre desinhibido que hablaba de fiestas y excesos, sino como alguien que ha decidido cambiar su vida y compartir su proceso de rehabilitación.

Foto: Captura de pantalla en TikTok
Foto: Captura de pantalla en TikTok

Lee también:

¿Quién fue “El Rey del After” y por qué se hizo viral?

En 2015, Luisito Comunica publicó una entrevista callejera que rápidamente se volvió un fenómeno en YouTube. En ella aparecía Óscar, un hombre en situación de calle que, con una mezcla de carisma, frases extravagantes y una actitud desbordante de energía, se ganó el apodo de El Rey del After.

Su espontaneidad y ocurrencias —como “me gusta la fiesta, hay muchas chicas que atender”— lo convirtieron en uno de los personajes más recordados del internet mexicano, símbolo de una época donde los videos virales eran auténticos y sin filtros.

¿Cómo luce y qué mensaje dio en su reaparición?

Óscar reapareció recientemente en TikTok bajo el usuario @ozzreydelafter, luciendo completamente distinto: más delgado, con el cabello oscuro y una expresión tranquila. En su primer video, confesó que lleva dos años limpio y que busca motivar a quienes enfrentan problemas similares.

“Me destruí pensando que me divertía”, expresó con sinceridad. “Hoy quiero contar cómo estoy saliendo adelante y luchando contra esta enfermedad que es el alcoholismo”, añadió. Su mensaje causó impacto inmediato entre los internautas, quienes aplaudieron su transformación y enviaron palabras de apoyo.

@ozzreydelafter

Acompáñenme en esta nueva vida. #ReyDelAfter #LuisitoComunica

♬ sonido original - user95456939977

Lee también:

¿Qué lo llevó a este cambio tan drástico?

Según el propio Óscar, los años de excesos terminaron cobrándole factura. La calle, las adicciones y el abandono marcaron un punto de quiebre. Fue entonces cuando decidió buscar ayuda y reconstruir su vida.

Ahora, más que buscar fama, su propósito es servir de ejemplo. “Quiero compartir mi historia para que otros vean que sí se puede cambiar”, aseguró en su video.

¿Qué representa hoy “El Rey del After” para internet?

De ser un ícono de la fiesta y la desinhibición, Óscar se ha convertido en un símbolo de resiliencia y segundas oportunidades. Su regreso demuestra que detrás de los personajes virales hay historias humanas con altibajos y aprendizajes profundos. El público, que alguna vez lo vio como una figura cómica, ahora lo reconoce como alguien que decidió transformar su destino y enviar un mensaje de esperanza.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]