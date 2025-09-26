Luisito Comunica pone a prueba el iPhone 17 Pro y lanza reseña de los nuevos dispositivos de Apple

Más Información

El empresario y creador de contenido mexicano, , lanzó a través de su canal de YouTube su reseña del iPhone 17 Pro, el iPhone Air y los AirPods Pro, los nuevos dispositivos de la popular empresa de tecnología, Apple.

Luisito Comunica revivió su sección de videos "LuisiTec" o "Luisito Tecnología", donde prueba lanzamientos de nuevos dispositivos tecnológicos y da su reseña sobre los artículos, opinando si vale la pena o no, invertir en ellos.

En su video de reseña, el creador de contenido habla sobre las nuevas funciones del iPhone 17 Pro y lo compara con la versión anterior. Foto: YouTube Luisito Comunica
¿Qué dijo del iPhone 17 Pro Luisito Comunica?

En el video, el creador de contenido hace un recorrido por las nuevas herramientas y funciones que ofrece el smartphone.

Menciona nuevas adiciones, como las cámaras de 48 megapíxeles, función para grabar con cámara frontal y trasera simultáneamente y el zoom de x8.

El precio del iPhone 17 Pro que muestra el youtuber en su reseña, es de 38 mil 499 pesos mexicanos, y el dispositivo tiene una capacidad de almacenamiento de 1 terabyte.

Luisito Comunica hace mención a las críticas que ha tenido el smartphone por ser de un material que se raya con mucha facilidad. "Yo lo he estado usando con funda todo el tiempo, pero sí podemos ver que se rayaría fácilmente", comentó el creador de contenido.

El youtuber también recalcó que este nuevo dispositivo se ha calentado mucho y que ya no cuenta con una ranura para insertar el SIM, por lo que es necesario el uso de un e-SIM.

¿Qué opina Luisito Comunica del nuevo iPhone Air?

El nuevo iPhone Air reemplaza a la serie "Plus" en la línea de iPhone. Es el smartphone de Apple "más delgado".

El iPhone Air en color blanco nube de un terabyte de almacenamiento que muestra en su reseña Luisito Comunica tiene un precio de 35 mil 999 pesos mexicanos.

El video también incluye reseña y comparaciones del nuevo iPhone Air. Foto: YouTube Luisito Comunica
De acuerdo con el influencer, este dispositivo no cuenta con muchas de las funciones del iPhone 17 Pro y cuesta únicamente 2 mil 500 pesos menos. "No lo recomendaría mucho, aunque sí está bueno para el mamaseo", confiesa el actor de doblaje.

El video del creador de contenido también incluyó una reseña de la nueva versión de los AirPods Pro.

