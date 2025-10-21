Luisito Comunica tiene épico reencuentro con el Rey del After 10 años después: así fue su rehabilitación

En 2015, Luisito Comunica solía realizar videos de entrevistas en lugares de la Ciudad de México. Uno de esos vídeos rápidamente se volvió tendencia por lo espontáneo y divertido, de uno de sus entrevistados: El Rey del After.

El Rey del After es uno de los personajes del internet mexicano más reconocidos y recordados, su icónica presencia y frases célebres convirtieron la entrevista en un referente de memes.

Luisito comparte emotivo reencuentro con el Rey del After

A través de Youtube, Luisito mostró la relación y el cambio que Oscar realizó en su vida. El Rey del After compartió que lleva dos años limpio, su semblante y expresiones son totalmente diferentes a lo que conocimos de él hace casi una década.

“Estaba en un momento de inconsciencia, desconocía que el alcoholismo es una enfermedad, hoy sé que es una enfermedad progresiva, incurable, y mortal. Pues decidí darle un giro a mi vida”, compartió Oscar.

¿Qué lo motivó a alejarse y buscar ayuda?

Oscar decidió pedir ayuda y alejarse de los vicios, luego de que, durante 7 años formaran parte de su rutina. En 2023 decidió que era momento de cambiar su estilo de vida, “Hay muchas cosas que hacer todavía y la vida es una”, agregó.

“Desafortunadamente muchas personas que han convivido conmigo han perdido la vida, porque no tuvieron esa oportunidad, yo motivo a la gente que está sufriendo que se sienta bien, porque hay un camino para que te ayude a salir”, mencionó.

¿Qué situaciones vivió mientras tenía problemas de alcoholismo?

Óscar mencionó que, durante esa etapa, la mayoría de sus relaciones se volvieron un círculo vicioso. Sus hijos estaban en situación de abandono por su culpa, y su pareja también enfrentaba problemas de alcoholismo.

Además, reveló que uno de los dos acompañantes que aparecieron con él en el video original falleció, mientras que el otro continúa desaparecido.

La entrevista significa más que un reencuentro entre Oscar y Luis, es un símbolo de cambio y segundas oportunidades. Oscar, quién era sólo conocido por ser una persona de fiesta y vicios, hoy es el claro ejemplo de esperanza e inspiración para quienes enfrentan problemas similares.

