¿Quién es Alejandro Landeros, el actor que fue visto viviendo en situación de calle?

En los últimos días, usuarios reportaron el avistamiento del actor Alejandro Landeros en plataformas digitales. Según los testimonios, el actor se encuentra viviendo en situación de calle en la Ciudad de México, junto a sus mascotas: cuatro gatos y una perrita.

Gracias a las redes sociales, la noticia se volvió tendencia rápidamente, captando la atención de los medios de comunicación y usuarios, quienes piden que se le brinde albergue o un refugio temporal, mientras atraviesa esta difícil situación personal.

De acuerdo con los videos compartidos por vecinos de las colonias Roma y Condesa, el actor pasa las noches en una pequeña banca de un parque público con sus pertenencias y animales de compañía, a quienes se niega a abandonar a pesar de las adversidades.

El actor participó en la telenovela mexicana de Televisa "Rosa Salvaje" en 1988. Foto: Redes Sociales

¿Quién es Alejandro Landeros?

Originario de México, Alejandro Landeros es un actor reconocido en el mundo del espectáculo y una figura emblemática durante la época dorada de los años ochenta. Su trabajo frente a las cámaras lo llevó a posicionarse como uno de los personajes más aclamados de la pantalla chica.

Durante su trayectoria en el mundo de la actuación participó en diversas novelas nacionales producidas por la cadena Televisa. Una de ellas fue "Rosa Salvaje" en 1988 (Rigoberto Camacho), uno de los proyectos más exitosos de la televisora mexicana, protagonizada por Verónica Castro y Guillermo Capetillo.

También formó parte de otras telenovelas con papeles secundarios pero significativos, como "Pasión y Poder" en 1988, dando vida a Federico Gómez Luna; "Monte Calvario" en 1986; "Bianca Vidal" en 1982; "Vivir un poco" en 1985; "Papá soltero" en 1989 y "Un rostro en mi pasado" en 1989, títulos que son recordados con gran nostalgia en la memoria de la audiencia mexicana.

AYUDA ‼️El vecino actor Alejandro Landeros se quedó sin trabajo y se encuentra en #situacióndecalle con sus tres #gatitos y su #perrito a los que no quiere abandonar. Él busca albergue por un mes. Está En Mazatlán, entre Juan de la Barrera y Agustín Melgar,frente edif.#Condesa pic.twitter.com/weyLdb5Pat — LaRomaMex (@LaRomaMex) October 19, 2025

¿Cómo se puede apoyar al actor mexicano?

De acuerdo con la publicación que dio a conocer su situación en la plataforma de 'X' @LaRomaMex, el actor está en busca de un refugio temporal por un mes, en el que pueda atender sus necesidades básicas mientras recupera su estabilidad. Otra opción de apoyo es donar víveres y alimento para sus mascotas.

El actor se encuentra en el camellón de Mazatlán, entre Juan de la Barrera y Agustín Melgar, enfrente de un edificio de residentes en la Condesa.

Finalmente, el caso de Alejandro ha conmovido en gran manera a los usuarios en redes y ha dejado una ola de reacciones, pues deja ver que, sin importar las dificultades, la falta de oportunidades y los golpes de la vida, la empatía y solidaridad de las comunidades siempre será la única solución eficaz.

