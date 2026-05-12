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Pablo Cruz Guerrero se quedó con un deseo no cumplido, luego de terminar grabaciones de la bioserie de "Chespirito". El actor pretendía quedarse con el Chipote Chillón, una de las armas más poderosas de El Chapulín Colorado.

Cruz lo pidió como recuerdo, pero la producción no quiso dárselo. Eso sí, logró obtener unos pin y otros objetos de los que se reserva detalles.

El actor dice que a un año de haberse estrenado la serie en HBO Max, la gente lo sigue reconociendo; sin embargo, ya ha dejado al personaje atrás por lo que está en busca de proyectos que sumen a su carrera como una cinta de terror que ya viene en camino.

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Mago de Oz hace magia en redes

Mägo de Oz se metió de lleno en una de las polémicas más calientes del momento. Tras la visita de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, a México y las declaraciones que hizo defendiendo a Hernán Cortés; el grupo publicó un mensaje dirigido a sus fans mexicanos en el que no solo se deslindó, sino que ofreció disculpas.

En el texto, firmado por Txus di Fellatio, cuestionaron la visión de la conquista como “acto civilizatorio”, calificando ese pasaje de la historia como una provocación, y recordaron el papel de México como refugio durante el exilio español.

La reacción de los usuarios no tardó en hacerse presente. Mientras algunos aplaudieron el gesto, otros lo tomaron con humor o sorpresa: “Su música está eriza pero se ganaron mi corazón”.

La banda se disculpó con el público mexicano por las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso. FOTO: Archivo
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Para Raquel Bigorra, el festejo del Día de las Madres comenzó en México

Raquel Bigorra revela que cuando vivía en Cuba no celebraba el 10 de mayo de la misma manera que en México, por lo que le resultaba difícil ver cómo otras familias convivían con sus mamás.

“Tenían a su mamá y sí lo resentía”, recuerda.

Sin embargo, a raíz del nacimiento de su hija Rafaella, Bigorra comenzó a vivir esta fecha de una forma distinta. “Es un día de fiesta para mí. Me siento muy bendecida de poder haber cumplido mi sueño de ser mamá”.

Raquel Bigorra y su hija Rafaella. Foto: Alejandro Gavira/ JRE cosmetics/ Javier de la Rosa: Makeup & hair
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