Cristian Castro ha sido uno de los mejores cantantes de pop, pero en realidad el alma de este intérprete es profundamente metalera, y los usuarios de la cuenta de Instagram @4extranosendc lo demostraron, cuando casualmente se lo encontraron en un concierto de las bandas Behemoth y Deicide en Nueva York.

Emocionados, quienes lo encontraron se acercaron para comprobar si en verdad era "El Gallito feliz", entonces el cantante volteó a verlos y hasta se tomó una fotografía con ellos. En los comentarios hubo quienes dijeron que la comunidad metalera lo quiere mucho y espera que un día tenga su propia banda.

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El músculo del Army de BTS se deja sentir contra “un hormiguero”

Las Army, han demostrado que son una fuerza poderosa, sin embargo, en su deseo de apoyar a la agrupación surcoreana están llegando al límite del fanatismo, un ejemplo de ello es lo que pasó con el Centro Cultural El Hormiguero, un espacio para el teatro independiente, que decidieron hacer una broma en redes sociales.

El centro publicó una fotografía (hecha con IA) en la que se ve a los siete integrantes "visitando" el lugar para ver buen teatro. Sin embargo, las fans no lo tomaron con humor y hasta exigieron que eliminaran su post pues no consideraban justo que los usaran para promocionarse, que eran seres humanos y merecían tener una estancia en paz, una postura que contrasta con lo que los BTS están haciendo durante su visita a México, dejándose ver en sitios como la Arena México sin ningún problema.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la agrupación surcoreana BTS. Foto: Captura de pantalla X @Claudiashein

Sin problema, Paulina Gaitán se maquilla sola

Paulia Gaitán, ganadora como Mejor Intérprete Femenina en los premios PLATINO, acudió a la ceremonia sin contar con el apoyo de maquillaje profesional.

Ella sola echó mano de sus habilidades para arreglarse y así llegar a la fiesta del audiovisual iberoamericano. Sin embargo, compartió que esto no es algo que le cause problemas; incluso, admite que le gusta hacerlo, pues así ha aprendido la mejor manera de sacarse partido. "Me veo bonita", dijo poco antes de entrar al recinto donde sería la ceremonia, de la cual salió llorado por la emoción de haber triunfado.

Paulina Gaitán ganó el galardón a mejor interpretación femenina en una miniserie. Foto: Instagram

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