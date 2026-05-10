En la era de la BTSmanía, debemos decir que su equipo es tan estricto y cuidadoso de cada detalle que no le gustó el servicio de tintorería que se ofrecía en México, por lo que trajo su propio personal y aparatos especiales para mantener impecables todos los atuendos de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook.

Recordemos que las estrellas de k-pop cambian de vestuario al menos tres veces durante su concierto, y de cada uno tienen más de dos para prever cualquier contingencia y todos deben estar listos para el show.

Para los intérpretes de “Fake love” no se escatima en nada, pues su personal sabe que es un grupo poderoso y capaz de mover multitudes donde se presenta, y si hay que cargar hasta con la plancha, lo harán.

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Por qué el chef Poncho Cadena y Litzy pausaron su boda

A punto de estrenar la nueva temporada de “MasterChef 24/7”, donde volverá a ser juez, el chef Poncho Cadena compartelos motivos que lo llevaron a pausar, por ahora, su boda con la cantante y actriz Litzy, asegurando que todo se debe a cuestiones de trabajo.

“Pausamos la boda porque a ella le salió un casting. Por algo en la vida pasan cosas así”, asegura.

El chef aclara que retomará sus planes de matrimonio una vez que concluya el programa que arrancará el próximo 17 de mayo por Azteca UNO y que también se transmitirá 24/7 en Disney+; hasta entonces será que tenga espacio en su agenda para casarse.

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“Estoy por abrir un restaurante que se llamará ‘Hueso’ y se movió todo lo de´’MasterChef…’ No me organicé bien. Acabando ‘MasterChef 24/7’ van a ver”.

Litzy y el chef Poncho Cadena inician una nueva etapa juntos. Foto: Instagram oficial.

Camilo Séptimo avanza lento en ventas

La cantidad de boletos todavía disponibles para el concierto de Camilo Séptimo en el Palacio de los Deportes comenzó a llamar la atención entre fans y usuarios en redes. Aunque la banda construyó una relación sólida con el público capitalino y suele convocar buenas entradas, esta vez varios notaron que la venta avanza más lenta de lo esperado. Y claro, en internet las teorías no tardaron en aparecer.

Entre los comentarios más repetidos están quienes creen que el grupo se presenta demasiado seguido en la ciudad, otros que señalan el precio de los boletos, especialmente los de pista, y algunos más que sienten que el setlist ya necesita renovarse. También hubo quienes recordaron que apenas hace menos de un año tocaron en el mismo recinto.

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Aun así, muchos fans insisten en que terminarán llenándolo, aunque entre la saturación de conciertos y los precios actuales, hasta las bandas más consolidadas empiezan a sentir el desgaste de la agenda musical en CDMX.

Foto: Ticketmaster.