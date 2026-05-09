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se presentará este 9 de mayo en lacon su más reciente disco Vida México. Aunque aún falta tiempo para el show, seguidores del cantante ya se encuentran a las afueras del recinto.

Entre clubes de fans como “Será más fácil” y admiradores sin afiliación a grupos oficiales, el ambiente previo al concierto en “La Monumental” se llena de emoción, nostalgia y celebración.

El concierto se realiza un día antes del , pero el artista decidió mantener su tradición de rendir homenaje a quienes han fallecido mediante una ofrenda gigante, en la que los asistentes pueden enviar fotografías de sus seres queridos.

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Madres como Nohemí Hernández y María del Refugio López, esta última presidenta del club de fans “Será más fácil”, acudieron acompañadas de sus hijos y consideran el evento como un regalo especial de Carlos Rivera por el Día de las Madres en México.

“Es un amor de persona, es un tipo superhumano y por eso lo seguimos, nunca decepciona, no hay un solo concierto que digas me quedó a deber, se le agradece que piense en todas las que somos mamás y lo seguimos”, comentó Noemí.

María recordó que el gusto por canciones como “Recuérdame” nació a través de su hija, quien la ha acompañado a conciertos del cantante desde hace siete años en distintas partes de la República Mexicana.

Fanáticas de Carlos Rivera. Foto: César González/EL UNIVERSAL.
Fanáticas de Carlos Rivera. Foto: César González/EL UNIVERSAL.

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Otra historia destacada es la de Isabel Parra y Niria Enríquez, madre e hija que vivirán juntas este concierto.

Para ellas, más allá del espectáculo, valoran la forma en que el cantante promueve la cultura mexicana.

“Es un artista internacional celebrar de la manera en cómo lo hace a las personas que ya no están, pues ya abre la cultura mexicana, pues a otros países y que sepan cómo nosotros estamos acostumbrados a honrar a las personas que ya no están”, afirma Niria.

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