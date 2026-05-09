Amaia Montero vuelve a subirse al escenario con La Oreja de Van Gogh 19 años después de la última ocasión en el BEC (Bilbao Exhibition Centre), ante 15 mil espectadores que abarrotaron el concierto en la primera fecha de la gira “Tantas cosas que contar”.

La formación abrió el espectáculo con “20 de enero” y continuó con “Deseos de cosas imposibles”, dos temas clásicos de la banda pertenecientes a la etapa de Amaia.

Antes de dirigirse al público, la cantante aseguró que pensó que “no volvería a subirse nunca al escenario”.

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Hace seis meses, la vocalista reflexionó sobre su proceso personal en estos años y agradeció la respuesta del público a la próxima gira del grupo español.

"Os agradezco a tod@s todo el cariño que he recibido estos días. Estoy conmovida por esas entradas que vuelan y por ese público que me hace sentir que estoy en casa, el que me ha estado esperando", escribió en un mensaje recogido en su cuenta personal de Instagram.

Su historia

Amaia Montero fue la primera vocalista de La Oreja de Van Gogh desde la fundación de la banda española en 1995 hasta 2007, cuando fue sustituida por Leire Martínez.

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Tras 17 años de carrera en solitario, Montero volvió entre muestras de cariño de su seguidores y polémicas sobre el proceder ético del resto del grupo.

En redes sociales, la cantante y compositora expuso algunas de sus reflexiones a cuenta de este mediático retorno a la banda.

"Dicen que las oportunidades solo pasan una vez. Que si no las atrapas, ya no vuelven. Pero la vida me ha enseñado todo lo contrario: las oportunidades son tantas como las que tú te permitas. Las oportunidades nacen cuando decides que mereces otra. Cuando eliges ponerte en pie y seguir. Cuando te levantas de nuevo", escribió.

Confesó que "durante seis años" pensó "muchas veces que no podría más, que no lo conseguiría, quizás porque en realidad ya no quería conseguir nada".

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"Empecé entonces a deshacerme de la idea de mí para ser yo" pues "de esto va la vida, de ir construyéndose, de irse para volver a ser; de alejarse del ruido para volver a escuchar".

"He vuelto. Hemos vuelto. Con mi banda, con mis compañeros, mis hermanos, mi familia. Hoy quiero celebrar que seguimos creyendo con la ilusión intacta, que aún nos queda mucho por vivir y que seguimos aquí: JUNTOS", culmina el escrito.