La Navidad tuvo un significado especial para Litzy y el chef Poncho Cadena, quienes celebraron hasta el amanecer no solo la primera fiesta decembrina, sino también una nueva etapa en su vida juntos: el estreno de su nueva casa.

La cantante y actriz compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías en las que aparece sonriente junto al crítico de MasterChef, además de mostrar algunos momentos íntimos en compañía de familiares y amigos cercanos.

La publicación dejó ver un ambiente cálido y festivo que contrastó con los rumores recientes sobre su relación.

La reaparición de la pareja en un entorno tan cercano llamó la atención, luego de que en meses pasados se informara que habían decidido pausar sus planes de boda, lo que incluso desató especulaciones sobre una posible ruptura.

La Navidad de Litzy y Poncho

Visiblemente emocionada, Litzy acompañó las imágenes con un mensaje en el que expresó la felicidad que vive actualmente:“Increíble primera Navidad en nuestra casa hasta el amanecer literal. Felicidad total en mi corazón”.

Además, aprovechó para enviar buenos deseos a sus seguidores, amigos y familiares, deseándoles “amor, paz, luz y magia” en sus vidas. La publicación recibió numerosos comentarios, entre ellos el de la chef Zahie Téllez, colega y amiga cercana de Poncho Cadena, quien publicó un corazón.

Las postales también incluyeron detalles del festejo, como el árbol navideño decorado con esferas doradas y regalos a sus pies, la preparación de la cena, las charlas después de la comida y algunas botellas de vino con las que brindaron durante la noche.

Foto: Instagram oficial.

La pareja estaría establecida en Baja California, donde habrían comenzado esta nueva etapa en su relación.

¿Y la boda?

Luego de que la exparticipante de MasterChef Celebrity México y el reconocido chef confirmaran su relación en agosto de 2024, el romance avanzó rápidamente. Ambos compartieron que tenían planes de boda e incluso contemplaban celebrar el enlace en la playa el 11 de octubre de 2025.

Sin embargo, debido a compromisos laborales, decidieron posponer el enlace, lo que dio pie a rumores de distanciamiento. Más tarde, Litzy aclaró que ambos optaron por tomarse las cosas con calma y que no existe prisa por llegar al altar.

