Más Información

Bad Bunny causa polémica por tocar pieza en Museo Nacional de Antropología

Bad Bunny causa polémica por tocar pieza en Museo Nacional de Antropología

Tras 16 años al aire, el programa de radio de Fernando Fernández, “A Pie de Página”, transmitirá su última emisión

Tras 16 años al aire, el programa de radio de Fernando Fernández, “A Pie de Página”, transmitirá su última emisión

2026, un año para viajar a los grandes museos: de Frida Kahlo a Rothko y Ana Mendieta

2026, un año para viajar a los grandes museos: de Frida Kahlo a Rothko y Ana Mendieta

"Hacen falta espacios para vivir de la danza": Elisa Carrillo

"Hacen falta espacios para vivir de la danza": Elisa Carrillo

Generosa UNAM

Generosa UNAM

Filarmónica de las Artes revive éxitos de los años 70

Filarmónica de las Artes revive éxitos de los años 70

La Navidad tuvo un significado especial para , quienes celebraron hasta el amanecer no solo la primera fiesta decembrina, sino también una nueva etapa en su vida juntos: el estreno de su nueva casa.

La cantante y actriz compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías en las que aparece sonriente junto al crítico de , además de mostrar algunos momentos íntimos en compañía de familiares y amigos cercanos.

La publicación dejó ver un ambiente cálido y festivo que contrastó con los rumores recientes sobre su relación.

La reaparición de la pareja en un entorno tan cercano llamó la atención, luego de que en meses pasados se informara que habían decidido pausar sus planes de boda, lo que incluso desató especulaciones sobre una posible ruptura.

Lee también:

La Navidad de Litzy y Poncho

Visiblemente emocionada, Litzy acompañó las imágenes con un mensaje en el que expresó la felicidad que vive actualmente:“Increíble primera Navidad en nuestra casa hasta el amanecer literal. Felicidad total en mi corazón”.

Además, aprovechó para enviar buenos deseos a sus seguidores, amigos y familiares, deseándoles “amor, paz, luz y magia” en sus vidas. La publicación recibió numerosos comentarios, entre ellos el de la chef Zahie Téllez, colega y amiga cercana de Poncho Cadena, quien publicó un corazón.

Las postales también incluyeron detalles del festejo, como el árbol navideño decorado con esferas doradas y regalos a sus pies, la preparación de la cena, las charlas después de la comida y algunas botellas de vino con las que brindaron durante la noche.

Foto: Instagram oficial.
Foto: Instagram oficial.

La pareja estaría establecida en Baja California, donde habrían comenzado esta nueva etapa en su relación.

Lee también:

¿Y la boda?

Luego de que la exparticipante de MasterChef Celebrity México y el reconocido chef confirmaran su relación en agosto de 2024, el romance avanzó rápidamente. Ambos compartieron que tenían planes de boda e incluso contemplaban celebrar el enlace en la playa el 11 de octubre de 2025.

Sin embargo, debido a compromisos laborales, decidieron posponer el enlace, lo que dio pie a rumores de distanciamiento. Más tarde, Litzy aclaró que ambos optaron por tomarse las cosas con calma y que no existe prisa por llegar al altar.

Lee también:

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Gobernadora de Puerto Rico destapa dudas sobre si realizará Miss Universe 2026 tras escándalo de Fátima Bosch y Raúl Rocha: “Queremos saber quien va a recibir el dinero”. Foto: EFE / Jenniffer González FB

Gobernadora de Puerto Rico destapa dudas sobre si realizará Miss Universe 2026 tras escándalo de Fátima Bosch y Raúl Rocha: “Queremos saber quién va a recibir el dinero”

Príncipe Harry estaría provocando a Trump para ser deportado, regresar a Reino Unido y alejarse de su esposa, informan. Foto: AFP / (Photo by TASOS KATOPODIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / AP

Príncipe Harry estaría provocando a Trump para ser deportado, regresar a Reino Unido y alejarse de su esposa, informan

Yolanda Andrade dice toda la verdad sobre su estado de salud y lanza fuerte mensaje que alarma a sus amigos: "Esta podría ser mi última Navidad" Foto: Yolanda Andrade / IG

Yolanda Andrade se 'despide' de su público y revela la verdad sobre su estado de salud: "Esta podría ser mi última Navidad"

Foto: Daniel Curtis / IG / Captura de pantalla

Daniel Curtis Lee, actor del 'Manual de Ned', reveló que Tylor Chase fue internado: "Tienes que ponerte a salvo"

Antonella Roccuzzo. Foto: AFP

Antonela Roccuzzo irradia belleza con vestido amarillo traslúcido y posa junto a Messi

[Publicidad]