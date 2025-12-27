El chef y presentador de televisión Gordon Ramsay vivió este sábado 27 de diciembre uno de los momentos más emotivos de su vida familiar, al acompañar a su hija Holly al altar, donde contrajo matrimonio con el nadador olímpico Adam Peaty.

El reconocido cocinero británico fue visto caminando sonriente junto a la novia por las calles del Reino Unido, previo a la ceremonia celebrada en la iglesia de la Abadía de San Pedro y San Pablo.

Ramsay lució un elegante esmoquin adornado con flores blancas, mientras que Holly lució un vestido de novia de falda amplia y delicados detalles de encaje ornamental.

Más tarde, el chef compartió en redes sociales un emotivo mensaje dedicado a su hija, en el que expresó el orgullo y la emoción que sintió al acompañarla en este paso tan importante de su vida:

“Soy realmente tan afortunado de poder caminar con esta hermosa novia por el pasillo y ganar un yerno increíble @adam_peaty. Te quiero mucho @hollyramsayy y no podría ser un padre más orgulloso”, escribió Ramsay junto a una fotografía en la que aparece besando a Holly en la mejilla.

Holly Ramsay se convierte también en madrastra de George, hijo de Adam Peaty, fruto de su relación con Eirianedd Munro.

La boda reunió a diversas personalidades del ámbito internacional; entre los invitados destacaron Victoria y David Beckham, quienes asistieron acompañados de sus hijos Cruz, Romeo y Harper, mientras que Brooklyn Beckham no estuvo presente.

La relación entre Holly Ramsay y Adam Peaty se hizo pública en junio de 2023, y tan solo un año después anunciaron su compromiso. En ese momento, Holly compartió un mensaje en el que dejó ver su ilusión por esta nueva etapa, así como su compromiso con su pareja y su hijastro:

“Gracias por permitir que la niña que llevo dentro se sienta amada, vista y más feliz que nunca. Te amo y estoy deseando ser tu esposa”.

La popularidad de Gordon Ramsay

Además de su faceta como chef, Gordon Ramsay es ampliamente conocido por su trayectoria como presentador de programas de cocina y realities televisivos tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos. Entre sus proyectos más populares se encuentran Hell’s Kitchen, The F Word, Kitchen Nightmares y la versión estadounidense de MasterChef.