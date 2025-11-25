Más Información

Hace poco, en te contamos un poco acerca de la “cocina de subsistencia”. Misma que aprovecha los ingredientes que se tienen a la mano para sostener a las familias en tiempos difíciles.

Herencia de una época en la que hasta la tortilla dura era un manjar, esta cocina encontró resguardo entre la milpa y las chinampas del sur de la CDMX. En esta ocasión, te recomendamos algunos lugares para comer en Xochimilco y Milpa Alta que se caracterizan por honrar la tradición, la memoria, y la tierra.

¿Dónde comer al sur de la CDMX?

Para conocer la cocina lacustre, no tienes que ir tan lejos como creerías, basta por darte una vuelta por Xochimilco y Milpa Alta.

Aquí te dejamos algunos de los lugares que sí o sí tienes que visitar si quieres probar auténtica comida tradicional de los pueblos originarios de la CDMX.

Chantico

Restaurante de cocina tradicional xochimilca y lacustre junto a la chinampa, dirigido por las cocineras tradicionales Rosario Sandoval y Ángeles Romero.

  • Dirección: Azalea 39, Xaltocán, Xochimilco

Arca Tierra

Red de agricultura regenerativa que conecta productores de Xochimilco y Milpa Alta con consumidores; ofrecen canastas ecológicas y experiencias turísticas.

  • Dirección: Pista Olímpica Virgilio Uribe, Xochimilco

De la Tierra a tu Sabor

Cooperativa de mujeres productoras de Milpa Alta que ofrecen jugos, mermeladas y escabeches.

  • Dirección: San Lorenzo Tlacoyucan, Milpa Alta

Ruta de la Milpa

Experiencia gastronómica guiada por el chef Jorge Córcega incluye recorrido por las nopaleras y comida de cuatro tiempos.

  • Dirección: Carretera a San Bartolomé Xicomulco s/n, San Pedro Atocpan, Milpa Alta

Mercado Alternativo Xochimilco

Tianguis dominical agroecológico donde los chinamperos venden hortalizas, flores y productos artesanales.

  • Dirección: Parque Ecológico de Xochimilco, Anillo Periférico 1, Ciénega Grande, Xochimilco

Mercado Alternativo Tlalpan

Tianguis agroecológico dominical con productos de Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac, promueven el comercio justo y sostenible.

  • Dirección: Casa de Cultura del Bosque de Tlalpan, Camino a Santa Teresa s/n, Tlalpan

