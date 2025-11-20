El mole de cenizas, el pozole, los tamales, la cecina y múltiples platillos típicos mexicanos de diferentes estados del país estuvieron al alcance de los visitantes de Morelos en el X Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana y en Menú te contamos cómo se vivió el encuentro.

En el evento participaron decenas de cocineras y cocineros tradicionales, chefs, académicos y productores de México, así como de países invitados como Francia, Italia, España y Marruecos. También hubo representaciones de 10 estados, incluyendo a Michoacán, Tlaxcala, Colima y la Ciudad de México.

En este marco se celebraron los 15 años de la declaratoria de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que reconoció a la cocina tradicional mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Este foro busca fortalecer la salvaguardia de las cocinas tradicionales, impulsar su proyección internacional y reconocer su papel como motor de cohesión social, desarrollo comunitario y turismo cultural.

Foto: Cortesía.

La inauguración fue encabezada por la Gobernadora de Morelos, Margarita González, y la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora. La secretaria Rodríguez Zamora reconoció a la Gobernadora por hacer del turismo un "eje estratégico en su plan de desarrollo".

Agregó que “la cocina tradicional es hoy un motor del turismo en nuestro país", señalando que el viajero actual decide su destino pensando "primero en qué comer y a dónde comer, y es aquí donde entran las cocineras mexicanas y también los chefs mexicanos reconocidos internacionalmente". Subrayó que México es la sexta potencia turística más visitada del mundo, y la gastronomía es uno de los factores que contribuyen a este logro.

Posicionamiento de la comida mexicana

En la inauguración se reconoció a Gloria López Morales, directora del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana (CCGM), y a Genovevo Figueroa, exgobernador de Michoacán y promotor de la gastronomía. Ellos impulsaron el expediente para este reconocimiento hace 15 años.

La doctora López Morales enfatizó que la defensa del patrimonio culinario es clave para la "buena alimentación de los mexicanos". A diferencia de otras cocinas reconocidas, la mexicana incluye "ingredientes, procesos y toda nuestra historia que va en cada plato".

Foto: Cortesía.

La importancia de los productores del campo fue resaltada por el secretario de Turismo de Morelos, Daniel Altafi Valladares, quien explicó que a partir de este Foro reconoce el valor de la cadena que compone la gastronomía del estado, “desde los productores que siembran los productos hasta quienes trabajan para llevarlos a nuestra mesa”. Este es un tema que también destacó la secretaria de turismo, quien indicó que “sin el campo no tenemos nada”.

Muchos de los platillos incluyeron productos locales con reconocimiento oficial, como el mezcal, con Denominación de Origen, y la Indicación Geográfica de la cecina, además de la caña, la miel, el amaranto y el nopal.

El foro también tuvo un componente educativo, con cerca de 800 jóvenes estudiantes de escuelas de Gastronomía que asistieron a la parte académica para nutrirse sobre la soberanía alimentaria. El turismo es el "primer empleador de jóvenes y el segundo en mujeres", lo que subraya la importancia de esta profesión.

Foto: Cortesía.

Durante los tres días, los asistentes pudieron disfrutar de conferencias magistrales, conversatorios, talleres, muestras gastronómicas, exposiciones, intercambios entre cocinas del mundo y actividades culturales abiertas al público.

Las sedes del evento fueron el Jardín Borda, la Plaza Emiliano Zapata y el Palacio de Cortés. Sin embargo, este foro es itinerante; el año anterior se realizó en Italia y en ocasiones previas se ha llevado a cabo en Michoacán, Ciudad de México, Jalisco y California.

