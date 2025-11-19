¿Eres super fan del queso? Entonces, es posible que constantemente estés buscando dónde comprar queso en CDMX para expandir tus horizontes culinarios.

Hoy en Menú, te hablamos de algunos de los mejores lugares para comprar queso en CDMX. No solo tienen una vasta oferta de quesos nacionales e importados, algunos también cuentan con todo lo que necesitas para armar tu tabla de quesos y acompañar con una copa de vino.

¿Cuáles son los mejores lugares para comprar queso en CDMX?

Casa Fromager

Casa Fromager es el favorito de muchos cuando se trata de quesos importados. Cuentan con más de 150 etiquetas que van a la perfección con su oferta de charolas, baguettes, y hasta tortas.

Si disfrutas de acompañar tus quesos con carnes frías o mermeladas, aquí encontrarás todo lo que buscas.

Dirección: Durango 217, Roma Nte., Cuauhtémoc, CDMX

Horario: Lun-Sáb 11:00-20:00 hrs, Dom 11:00-16:30 hrs

Le Petit Gourmand

Si tus gustos son un tanto más particulares, entonces Le Petit Gourmand podría ser justo lo que estás buscando.

A cargo de Guy Sémavoine, quien también es productor de mantequillas, esta tienda de quesos se especializa en productos de origen francés. Y, desde luego, también tienes que probar sus vinos. Además, cuentan con envíos a domicilio y catas privadas.

Dirección: Mayorga 105, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, CDMX

Horario: Lun-Vie 10:00-19:00 hrs, Sáb 11:00-15:00 hrs

KZA del queso

"De la KZA a tu mesa" es el slogan que define a este lugar. Aquí, encontrarás una gran variedad de quesos de la casa, tanto clásicos como gourmet. Así como carnes frías, embutidos, y hasta charolas.

Además, también cuentan con una oferta de sándwiches y baguettes ideales para pedir en el lugar o a domicilio, como el resto de sus productos.

Dirección: Campeche 38, Roma Sur, Cuauhtémoc, CDMX

Horario: Lun-Sáb 8:00-20:00 hrs, Dom 11:00-19:00 hrs

My Gourmet

Si estás pensando en armar tu propia tabla de quesos, en My Gourmet tienes todo lo que podrías necesitar. Su selección de quesos gourmet y charcutería fina se complementa a la perfección con el pan de masa madre de la casa, ensaladas, salsas, y hasta frutos secos y semillas.

¡Incluso puedes pedir una de sus baguettes preparadas al momento!

Dirección: Gobernador Luis G. Vieyra 6 A, San Miguel Chapultepec I Secc, Miguel Hidalgo, CDMX

Horario: Lun-Sáb 10:00-18:30 hrs

Quesos La Regional

En el corazón de Coyoacán, al interior de su icónico mercado, se encuentra una de las tiendas gourmet favoritas de muchos: La Regional.

Aquí encontrarás una amplia selección de quesos nacionales e importados, así como mermeladas y hasta destilados mexicanos para darle un toque diferente a tu cata de quesos o cena.

Dirección: C. Xicoténcatl 89, Del Carmen, Coyoacán, CDMX

Horario: Lun-Dom 10:00-18:00 hrs

