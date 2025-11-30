Elegir correctamente lo que comes puede marcar la diferencia en tu estado de salud y la energía que tienes durante el día. Hay personas en las que esto se vuelve una actividad de rigor por intolerancias alimenticias, por ejemplo, al gluten.

Según la Mayo Clinic, esta es una proteína presente en ciertos cereales que le da elasticidad y forma a ciertas preparaciones, pero que puede desencadenar reacciones como dolor de estómago e inflamación. Hoy te decimos qué alimentos la contienen.

Los alimentos con gluten desencadenan reacciones adversas tras la ingesta. Foto: Freepik

¿Cuáles son los alimentos que contienen gluten?

El gluten se encuentra de manera natural en el trigo, la cebada, el centeno y sus derivados. De acuerdo con un artículo del Harvard T.H. Chan School of Public Health, estas semillas se usan en la industria alimentaria por su capacidad para mejorar la textura y consistencia, lo que explica su presencia en productos cotidianos.

Los panes de caja, pastas, cereales, galletas, empanizados, rebozados, salsas espesas y una gran parte de los postres manufacturados incluyen gluten como ingrediente principal o a manera de espesante. Ante intolerancia o sensibilidad, es mejor evitarlos.

Además, la Celiac Disease Foundation señala que las sopas enlatadas, aderezos, caldos, salsas de soya tradicionales, bebidas con malta, granola y masas preparadas lo contienen como estabilizante.

Incluso algunos helados, dulces y snacks lo utilizan en pequeñas cantidades, lo que complica su identificación cuando no se revisan las etiquetas del envase.

Una dieta sin gluten se basa en elegir alimentos naturales como frutas, verduras y carnes sin marinar. Foto: Freepik

¿Qué alimentos con gluten pueden confundirse y cómo identificarlos?

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos explica que términos como “harina”, “malta”, “extracto de malta”, “trigo modificado”, “almidón modificado”, “sémola”, “triticale”, “espelta” o “kamut” indican la presencia de gluten en los productos del supermercado.

También se ha registrado que la avena, aunque naturalmente es libre de dicha proteína, puede contaminarse durante su procesamiento. Por eso, se considera segura de consumir sólo cuando tiene la leyenda o etiqueta “sin gluten”.

Esta es una medida básica para las personas con intolerancia o aquellas que padecen enfermedad celiaca. Y, además, una manera en que pueden sustituir la ingesta, es optar por productos de masa madre o "pseudocereales" como el amaranto y la quinoa.

Leer las etiquetas con atención, consultar productos certificados y contar con la supervisión de un profesional es clave para llevar una dieta equilibrada y libre de gluten.

