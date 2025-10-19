Descuentos en restaurantes: 5 lugares para comer delicioso sin gastar de más

Salir a comer con familia o amigos siempre es un plan que se disfruta, y más cuando puedes ahorrar sin sacrificar sabor ni calidad. Al ser parte de Club EL UNIVERSAL, tienes acceso a promociones exclusivas en algunos de los restaurantes más populares de México pertenecientes a Grupo Alsea.

Te presentamos cinco opciones ideales para comer rico, pasarla bien y cuidar tu bolsillo.

Chili’s: sabor tex-mex con ahorro incluido

Con Club EL UNIVERSAL podrás disfruta de descuentos en Chili´s . | Imagen: Chili´s México Fb.

El ambiente relajado y la comida tex-mex de Chili’s hacen que cualquier reunión se vuelva especial. Sus famosas Baby Back Ribs, las Wings Over Buffalo o las fajitas servidas en sartén son clásicos para compartir entre amigos.

Si eres miembro de Club EL UNIVERSAL, puedes disfrutar de 15% de descuento en tu consumo al presentar tu cupón al momento de pagar. Una gran oportunidad para saborear tus platillos favoritos sin preocuparte por el gasto.

Burger King: disfruta más por menos

Con Club EL UNIVERSAL podrás disfruta de descuentos en Burger King. | Imagen: Burger King México Fb.

Para los amantes de las hamburguesas, Burger King ofrece una promoción práctica y deliciosa exclusiva para miembros del Club. Con tu membresía, puedes disfrutar el Combo Whopper sin queso más un cono sencillo por solo $119.

Una opción rápida y económica, ideal para esos días en que buscas algo sabroso sin gastar demasiado.

Solo presenta tu cupón que encontrarás en la página web de Club EL UNIVERSAL y comienza a ahorrar.

Italianni’s: el encanto de Italia con beneficios exclusivos

Con Club EL UNIVERSAL podrás disfruta de descuentos en Italianni´s. | Imagen: Italianni´s Fb.

Si lo tuyo son las pastas artesanales, las pizzas al horno de leña y las cenas con amigos, Italianni’s es el lugar perfecto. Con un ambiente cálido y un menú inspirado en recetas italianas tradicionales, cada visita a esta trattoria se convierte en una experiencia para compartir.

Además, los socios de Club EL UNIVERSAL obtienen 15% de descuento en su consumo al presentar su cupón.

P.F. Chang’s: sabores asiáticos con descuento

Con Club EL UNIVERSAL podrás disfruta de descuentos en P.F. Chang's. | Imagen: P.F. Chang's México Fb.

Para quienes disfrutan de los sabores orientales, P.F. Chang’s ofrece una propuesta moderna que combina frescura, estilo y tradición. Desde los icónicos Lettuce Wraps hasta el Mongolian Beef o el Kung Pao Chicken, cada platillo está pensado para sorprenderte.

Con tu membresía de Club EL UNIVERSAL, puedes obtener 15% de descuento en tu consumo al presentar tu cupón. Una oportunidad perfecta para explorar nuevos sabores.

Vips: el clásico punto de encuentro familiar

Con Club EL UNIVERSAL podrás disfruta de descuentos en Vips. | Imagen: Vips FB.

Con su ambiente familiar y menú variado, Vips sigue siendo un favorito para desayunar, comer o cenar en compañía. Desde los chilaquiles hasta los platillos del día, siempre hay algo para todos los gustos.

Los suscriptores de Club EL UNIVERSAL reciben 15% de descuento en su consumo presentando su cupón correspondiente.

Antes de hacer uso de tus cupones, recuerda revisar los términos y condiciones disponibles en la página oficial de promociones de Club EL UNIVERSAL.

¿Cómo acceder a descuentos en restaurantes de Grupo Alsea?

Al formar parte de Club EL UNIVERSAL, podrás tener a acceso a los descuentos en los más de cien locales participantes. Tu membresía te da acceso a descuentos en restaurantes, experiencias, entretenimiento y más, con beneficios pensados especialmente para suscriptores.

Únete hoy y comienza a disfrutar todo el sabor de tus restaurantes favoritos con beneficios exclusivos.

Consulta los planes que tenemos para ti.

¡Descubre todos los beneficios que tienes como suscriptor Plus!