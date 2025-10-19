Descuentos en restaurantes: 5 lugares para comer delicioso sin gastar de más

Más Información
Salir a comer con familia o amigos siempre es un plan que se disfruta, y más cuando puedes ahorrar sin sacrificar sabor ni calidad. Al ser parte de Club EL UNIVERSAL, tienes acceso a promociones exclusivas en algunos de los restaurantes más populares de México pertenecientes a Grupo Alsea.
Te presentamos cinco opciones ideales para comer rico, pasarla bien y cuidar tu bolsillo.
Chili’s: sabor tex-mex con ahorro incluido
El ambiente relajado y la comida tex-mex de Chili’s hacen que cualquier reunión se vuelva especial. Sus famosas Baby Back Ribs, las Wings Over Buffalo o las fajitas servidas en sartén son clásicos para compartir entre amigos.
Si eres miembro de Club EL UNIVERSAL, puedes disfrutar de 15% de descuento en tu consumo al presentar tu cupón al momento de pagar. Una gran oportunidad para saborear tus platillos favoritos sin preocuparte por el gasto.
Burger King: disfruta más por menos
Para los amantes de las hamburguesas, Burger King ofrece una promoción práctica y deliciosa exclusiva para miembros del Club. Con tu membresía, puedes disfrutar el Combo Whopper sin queso más un cono sencillo por solo $119.
Una opción rápida y económica, ideal para esos días en que buscas algo sabroso sin gastar demasiado.
Solo presenta tu cupón que encontrarás en la página web de Club EL UNIVERSAL y comienza a ahorrar.
Italianni’s: el encanto de Italia con beneficios exclusivos
Si lo tuyo son las pastas artesanales, las pizzas al horno de leña y las cenas con amigos, Italianni’s es el lugar perfecto. Con un ambiente cálido y un menú inspirado en recetas italianas tradicionales, cada visita a esta trattoria se convierte en una experiencia para compartir.
Además, los socios de Club EL UNIVERSAL obtienen 15% de descuento en su consumo al presentar su cupón.
P.F. Chang’s: sabores asiáticos con descuento
Para quienes disfrutan de los sabores orientales, P.F. Chang’s ofrece una propuesta moderna que combina frescura, estilo y tradición. Desde los icónicos Lettuce Wraps hasta el Mongolian Beef o el Kung Pao Chicken, cada platillo está pensado para sorprenderte.
Con tu membresía de Club EL UNIVERSAL, puedes obtener 15% de descuento en tu consumo al presentar tu cupón. Una oportunidad perfecta para explorar nuevos sabores.
Vips: el clásico punto de encuentro familiar
Con su ambiente familiar y menú variado, Vips sigue siendo un favorito para desayunar, comer o cenar en compañía. Desde los chilaquiles hasta los platillos del día, siempre hay algo para todos los gustos.
Los suscriptores de Club EL UNIVERSAL reciben 15% de descuento en su consumo presentando su cupón correspondiente.
Antes de hacer uso de tus cupones, recuerda revisar los términos y condiciones disponibles en la página oficial de promociones de Club EL UNIVERSAL.
¿Cómo acceder a descuentos en restaurantes de Grupo Alsea?
Al formar parte de Club EL UNIVERSAL, podrás tener a acceso a los descuentos en los más de cien locales participantes. Tu membresía te da acceso a descuentos en restaurantes, experiencias, entretenimiento y más, con beneficios pensados especialmente para suscriptores.
Únete hoy y comienza a disfrutar todo el sabor de tus restaurantes favoritos con beneficios exclusivos.
Consulta los planes que tenemos para ti.
¡Descubre todos los beneficios que tienes como suscriptor Plus!
- Accede a eventos exclusivos.
- Disfruta contenido especial en la Sala Plus.
- Aprovecha descuentos en cientos de comercios con Club EL UNIVERSAL.
- Da clic aquí y sácale el máximo provecho a tu suscripción
