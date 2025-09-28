¿Problemas para dormir? Descubre cómo un buen descanso mejora cuerpo y mente

El sueño es una función biológica esencial en la que el cuerpo se regenera y el cerebro se limpia de impurezas para restablecer funciones físicas y mentales que nos permiten rendir al máximo al día siguiente.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, de la Secretaría de Salud, dormir mal o dormir poco no sólo afecta la concentración y el ánimo, también aumenta el riesgo de hipertensión, diabetes, enfermedades del corazón, depresión y ansiedad.

Según un artículo del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés), el experto en sueño Michael Twery señala que los adultos necesitan en promedio entre 7 y 8 horas de sueño de calidad cada noche, mientras que los adolescentes requieren al menos 9.

“Dormir bien ayuda a mantener el equilibrio energético y molecular del cuerpo, así como la función intelectual y el humor”, explica el Dr. Merrill Mitler, experto en sueño y neurocientífico en un artículo publicado en el sitio web del NIH.

¿Por qué es tan importante dormir bien?

Óscar Próspero García, investigador de la Facultad de Medicina de la UNAM, explica que mientras dormimos, el cerebro libera neurotransmisores útiles y elimina sustancias innecesarias. “El cerebro se limpia de impurezas para rendir mejor al día siguiente”, señaló en entrevista para la Gaceta UNAM.

En otras palabras, el sueño es un “reinicio” necesario para mantenernos física y mentalmente en equilibrio.

Consejos para descansar mejor

La Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM recomienda:

Respeta un horario fijo para dormir y despertar.

Crea un espacio cómodo: colchón y almohadas adecuados, buena ventilación, silencio y oscuridad.

Desconéctate de pantallas un par de horas antes de dormir.

Cena ligero y evita alcohol, cafeína y comidas pesadas antes de acostarte.

Mantente activo durante el día, pero sin ejercicio intenso antes de dormir.

Reduce el estrés con meditación, respiración profunda o un baño tibio.

Limita las siestas largas que pueden afectar el sueño nocturno.

Si roncas, intenta dormir de lado.

