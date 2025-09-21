¿Dolor de cabeza o cansancio visual? Descubre cuándo acudir al especialista

El cuidado de los ojos es indispensable para una vida plena. La salud visual no solo influye en cómo vemos el mundo, también en nuestro bienestar general. Ignorar pequeñas molestias puede llevar a problemas más graves que, en muchos casos, son prevenibles.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), al menos 2 mil 200 millones de personas en el mundo tienen deficiencia visual o ceguera. En 1,000 millones de casos, se podrían haber evitado o tratado a tiempo.

En México, de acuerdo con el Censo de Población 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2.6 millones de personas viven con alguna deficiencia visual causada por errores de refracción, catarata senil, degeneración macular, glaucoma, retinopatía diabética o problemas en la córnea.

Lee también Este ejercicio puede quemar más calorías que correr... y es más divertido

¿Cuándo ir al optometrista?

Si presentas alguno de estos síntomas, es momento de acudir con un optometrista:

Visión borrosa

Dolor de cabeza por fatiga visual

Sequedad ocular

Sensibilidad a la luz

¿Cada cuánto hacerse un examen de la vista?

La Academia Estadounidense de Oftalmología recomienda la siguiente frecuencia para personas adultas sanas sin problemas visuales conocidos:

Al menos una vez entre los 20 y 29 años.

Al menos dos veces entre los 30 y 39 años

40 a 54 años: cada 2 a 4 años

55 a 64 años: cada 1 a 3 años

65 años en adelante: cada 1 a 2 años

Si tienes diabetes, hipertensión, antecedentes familiares de enfermedades oculares o ya usas anteojos o lentes de contacto, es recomendable acudir a revisiones con mayor frecuencia.

Lee también Con EL UNIVERSAL Plus: accede a lo mejor del periodismo y disfruta de beneficios exclusivos

¿Dónde cuidar tu salud visual con descuento?

Con Club EL UNIVERSAL puedes acceder a grandes descuentos en distintos establecimientos.

Rosedal Ópticas ofrece un 40% de descuento en micas graduadas al presentar tu tarjeta digital de Club EL UNIVERSAL. | Foto: FB Ópticas Rosedal México.

Rosedal Ópticas: obtén 40% de descuento en micas graduadas al presentar tu tarjeta digital de Club EL UNIVERSAL.

Ópticas LUX ofrece un 15% de descuento en anteojos y lentes de contacto al presentar tu tarjeta virtual de Club EL UNIVERSAL. | Foto: FB Ópticas LUX.

Ópticas Lux: 15% de descuento en anteojos graduados, lentes de contacto, anteojos solares y auxiliares auditivos al pagar de contado y presentado tu tarjeta virtual.

¿Cómo obtener estos beneficios?

Únete a Club EL UNIVERSAL y accede a promociones exclusivas en salud visual y más. Da clic aquí para consultar los descuentos a los que puedes acceder con tu suscripción a Club EL UNIVERSAL.

¡Suscríbete hoy y deja que tu membresía se pague sola!