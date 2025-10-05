La depilación láser se ha consolidado como uno de los procedimientos estéticos más populares a nivel mundial. Según Mayo Clinic, se trata de un procedimiento médico que utiliza un rayo concentrado de luz para eliminar el vello no deseado.

La energía de la luz es absorbida por la melanina del vello y se transforma en calor, dañando los folículos pilosos y retrasando su crecimiento. Aunque los resultados son duraderos, generalmente se requieren varias sesiones iniciales y tratamientos de mantenimiento.

Uso estético: la motivación principal

La principal razón del uso de este tratamiento es estético. De acuerdo con la revista estadounidense de moda y belleza, Allure, citando un reporte de la American Society for Dermatologic Surgery, aproximadamente el 47% de quienes consideran un procedimiento cosmético optan por la depilación láser, lo que la coloca entre los tratamientos más demandados.

¿La depilación láser es dolorosa?

En general, la depilación láser suele causar un dolor tolerable. Personas que se han sometido a este tratamiento, comentan que el dolor es similar a un golpe con una banda elástica. Tras el tratamiento, la piel puede quedar levemente irritada, inflamada o enrojecida, similar a una quemadura de sol ligera.

¿Cuánto dura la depilación láser?

Este tipo de procedimiento reduce significativamente el vello en la mayoría de las personas que se exponen a un mínimo de seis sesiones. Dependiendo del individuo, el vello puede tardar más o menos en crecer, pero será de un color más claro y más fino.

Beneficios de la depilación láser / Foto: Generada con ayuda de IA

Seguridad del procedimiento

La American Academy of Dermatology (AAD) destaca que los dispositivos de depilación láser son seguros y eficaces siempre que sean aplicados por dermatólogos capacitados. Por su parte, un artículo de la National Library of Medicine confirma que los dispositivos actuales utilizados en consultorios ofrecen una solución efectiva y duradera para eliminar el vello no deseado.

Otros usos de la depilación láser

Además de la estética, la depilación láser se utiliza con fines médicos, como en casos de hirsutismo. Esta condición se caracteriza por el crecimiento excesivo de vello en mujeres, generalmente debido a alteraciones hormonales como el síndrome de ovario poliquístico (SOP), y el láser puede formar parte del tratamiento para reducirlo de manera duradera.

