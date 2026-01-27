El Wine Bar by Concours Mondial de Bruxelles (CMB), reconocido como el concurso de vinos más prestigioso del mundo te invita a una experiencia única, que combina la gastronomía y el mezcal. La exclusiva cata se realizará el próximo 19 de febrero de 2026, en punto de las 20:00 horas, en Copenhague 23, colonia Juárez, CDMX, con una duración de dos horas.

Durante el evento podrás degustar la “cena con cómplice”, que consiste en cinco tiempos de la cocina del Wine Bar, maridados con “Mezcal Cómplice”, ganador en el Concours Mondial de Bruxelles.

Si eres suscriptor de EL UNIVERSAL, tendrás la oportunidad de disfrutar de un precio exclusivo de $1,900 por persona. Si aún no lo eres, la entrada general es de $2,500. Los asistentes deleitarán cuatro variedades de mezcal premium: Tobalá, Tepeztate, Ensamble (Tepeztate, Jabalí y Tobalá) y el Extra Añejo de la casa. Algunos de estos mezcales también se presentarán como cocteles, para hacer más agradable la experiencia.

Además, habrá una cena gourmet de cinco tiempos, para complementar y resaltar los sabores de estos mezcales. El menú incluye totoaba con jugo clarificado de melocotón y pescado, puré picante de guayaba rosa con morita y aceite de estragón; seguido del trío de ravioles de cordero con menta, salsa de hinojo, queso Casa de piedra y mantequilla noisette. Posteriormente, se servirá un taco de camarón jumbo rebosado, con verdolaga y cilantro criollo, perlas de limón amarillo, acompañado de macha de cacahuate.

También habrá porkbelly marinado en balché, puré de ayocote blanco, dados de piña asada, aceite de acuyo, y una mini tlayuda con ensaladilla de berros. Para cerrar la experiencia gastronómica con un toque dulce se servirá un mousse de chocolate y chile ancho, gel de vainilla y eureka, malto de menta y albahaca con un crumble de chapulin y supremas de naranja.

No dejes pasar la oportunidad de ser parte de esta experiencia. Asegura tu asistencia para este evento único. Si ya eres suscriptor, aprovecha el precio especial. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora y obtén un descuento en este evento por ser parte de la comunidad Plus.

Para registrarte a esta cata da clic aquí o envía un correo a suscripciones@eluniversal.com.mx

¡Nos vemos el 19 de febrero a las 8:00 pm para disfrutar juntos de una magnífica cena!

